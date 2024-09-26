Одна из улиц Омска будет носить имя Чингиз Айтматова

При содействии генерального консульства КР в городе Новосибирске и почетного консула КР в городе Омске прошли в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С.Пушкина Дни культуры Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Дни культуры Кыргызстана в Омске были организованы к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области и 35-летию празднования "Дня кыргызского языка". В рамках мероприятия был открыт стенд "Кыргызская Республика", где были размещены фотографии отцов-основателей современной кыргызской государственности, книги про историю и культуру Кыргызстана и сувенирная продукция.

Также в библиотеке начали работать книжная выставка и ряд фотовыставок, посвященных к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, 80-летию со дня образования Министерства иностранных дел КР, творчеству известного кыргызского и советского писателя Ч.Айтматова и горному туризму Кыргызстана.

На мероприятии приняли участие в качестве почетных гостей первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов, заместитель губернатора Омской области - министр образования Омской области Иван Кротт, министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова, мэр города Омск Сергей Шелест, а также дипломатические представительства зарубежных стран, учреждений культуры и общественных организаций, представители кыргызской диаспоры в Омске, курсанты Академии МВД, Омского автобронетанкового инженерного института и кыргызские студенты вузов городе Омск.

Для гостей мероприятия экскурсию по фотовыставкам провел генеральный консул КР в городе Новосибирске Айбек Айдарбеков, мероприятие сопровождалось выступлением Омского творческого коллектива с танцевальными номерами "Алыш" и "Кара Жорго", а также в рамках мероприятия Почетный консул КР в г. Омск подарил Омскому "Дом Дружбы" комплект национальных костюмов.

Важно отметить, что на данном мероприятии, мэр города Омск Сергей Шелест поддержал предложение кыргызской стороны и объявил о решении переименовать одну из улиц города Омска в честь кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Было отмечено, что это решение должно стать символом уважения к кыргызскому народу и признанием вклада в мировую культуру великого писателя.