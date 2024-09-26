Умер известный российский актер Роман Мадянов

Скончался актер Роман Мадянов, ему было 62 года. Об этом сообщила Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале. "Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием… Любовь к тебе - всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного", - написала она и выложила видео с Мадяновым.

Как пишут СМИ, причиной смерти актера стал рак легких, который обнаружили несколько месяцев назад.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других.

Источник: НТВ