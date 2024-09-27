США планируют объявить о выделении Украине более $8 млрд

Пентагон рекомендовал начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов, но администрация Байдена несколько раз отклонила это предложение. Об этом сообщает NBC News.

Американское военное ведомство предлагало включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине.

По информации собеседников телеканала, об одобрении этой инициативы не будет сообщаться публично.

США планируют объявить о выделении помощи Украине на сумму более $8 млрд, передает Reuters.