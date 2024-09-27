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США планируют объявить о выделении Украине более $8 млрд

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- Светлана Лаптева
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Пентагон рекомендовал начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов, но администрация Байдена несколько раз отклонила это предложение. Об этом сообщает NBC News.

Американское военное ведомство предлагало включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине.

По информации собеседников телеканала, об одобрении этой инициативы не будет сообщаться публично.

США планируют объявить о выделении помощи Украине на сумму более $8 млрд, передает Reuters.


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URL: https://www.vb.kg/439791
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