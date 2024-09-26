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В банках КР планируют внедрить антифрод-системы для защиты от мошенников

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Национальный банк КР рассматривает возможность внедрения в коммерческих банках антифрод-систем, направленных на повышение надежности и защиту клиентов.

Регулятор вынес инициативу на общественное обсуждение.

По данным документа, в условиях современного финансового ландшафта, где риски мошенничества становятся все более многообразными и изощренными, обеспечение безопасности банковских операций приобретает исключительное значение.

Внедрение антифрод-систем и мер по оперативному блокированию счетов в банках обусловлено рядом ключевых факторов, касающихся как защиты потребителей, так и обеспечения стабильности финансовой системы в целом.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/439793
Теги:
банковский сектор, мошенничество, Кыргызстан
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