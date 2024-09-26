В банках КР планируют внедрить антифрод-системы для защиты от мошенников

Национальный банк КР рассматривает возможность внедрения в коммерческих банках антифрод-систем, направленных на повышение надежности и защиту клиентов.

Регулятор вынес инициативу на общественное обсуждение.

По данным документа, в условиях современного финансового ландшафта, где риски мошенничества становятся все более многообразными и изощренными, обеспечение безопасности банковских операций приобретает исключительное значение.

Внедрение антифрод-систем и мер по оперативному блокированию счетов в банках обусловлено рядом ключевых факторов, касающихся как защиты потребителей, так и обеспечения стабильности финансовой системы в целом.

Источник: Кабар