Как Россия помогает Кыргызстану справиться с энергетическим дефицитом

Кыргызстан сегодня переживает настоящий строительный бум в энергетической отрасли. До конца этого года в республике планируют запустить сразу 11 гидроэлектростанций - пять крупных и шесть мини-ГЭС. Это впечатляет, особенно на фоне того, что до этого почти три десятка лет в стране не было построенное ни одной новой энергогенерации.

По мнению независимого эксперта, в области энергетики Жаныбека Оморова, правительство сейчас вынуждено предпринимать все эти меры, поскольку мы находимся на грани серьезного энергетического дефицита.

"Если еще несколько лет назад у нас был избыток электроэнергии, и мы могли ее экспортировать, то сейчас ситуация изменилась. Мы вынуждены импортировать электричество из-за растущего спроса, который связан с экономическим ростом и увеличением численности населения", - говорит он.

Действительно, республике приходится покупать электричество, чтобы избежать энергетического коллапса. Приобретаем энергию мы в разных странах и по разной цене. Например, с весны прошлого года Россия поставила в республику 500 млн киловатт-часов, а в этом году она готова увеличить экспорт в три раза, до 1,5 млрд киловатт-часов. Причем, делает она это не для извлечения выгоды, а именно для нашей поддержки. Об этом говорит тариф, по которому мы платим РФ - всего 2 сома. Притом, что Казахстан, который находится у нас под боком и Туркменистан продают нам электричество почти по 3 сома (2,65 сома).

Импорт электроэнергии - это временное решение. Стране важно развивать генерацию электроэнергии и самое очевидное и правильное в этой ситуации наращивать гидрогенерацию. На сегодня это самое перспективное направление, поскольку Кыргызстан обладает высоким потенциалом в этой области. В настоящее время мы используем его не более чем на 11%.

Одним из наиболее важных проектов в гидрогенерации эксперт считает Камбар-Атинскую ГЭС-1. Ее строительство, действительно, способно решить все энергетические проблемы, и более того сделать Кыргызстан из страны-импортера электроэнергии страну-экспортера. По оценкам экспертов, генерация на Камбар-Ате - 1 превысит объемы производства энергии на крупнейшей на сегодня в республике Токтогульской ГЭС.

Учитывая масштабы проекта, для участия в нем власти пригласили ближайших соседей - Казахстан и Узбекистан. Таким образом, на сегодня создана управляющая компания, где учредителями являются три страны, но контрольный пакет остается за Кыргызстаном. Сам проект реализуется при непосредственной поддержке России.

"Строительство "Камбар-Атинской ГЭС-1" обсуждается многие годы, но только сейчас власти приступили к реализации проекта. Предыдущие правительства не проявляли интереса к долгосрочным мегапроектам, таким как Камбар-Ата-1. Долгое время не выделяли на это необходимое финансирование. Это вопрос политической воли. Сегодняшняя власть напротив делает все, чтобы его реализовать. Будем надеяться, что проект будет выполнен в срок, но многое зависит именно от финансирования", - продолжил Оморов.

Вместе с тем, по словам независимого эксперта, не стоит пренебрегать и малой энергетикой. Оморов считает, что важно также пополнять запасы малой генерации.

"Она очень нужна особенно в период реализации мегапроектов. Мини-ГЭС строятся гораздо быстрее. Таким образом они способны компенсировать нехватку электроэнергии на переходном этапе. Ну, а когда в стране будет избыток электричества его всегда можно будет продать. Кроме того, они помогают правительству исполнять взятые на себя международные обязательства по переходу на экологические решения в области энергетики", - пояснил Жаныбек Оморов.

В этом ключе подписанное в Чолпон-Ате на VI Кыргызско-Российском экономическом форуме соглашение между АО "Росатом Сервис" (входит в Росатом), РКФР и ООО "Альфа Ойл" по строительству малой ГЭС - это еще один шаг на пути перехода на зеленые решения. Это не единственный проект Росатома в республике. Российская госкорпорация также занимается строительством малой ГЭС "Чандалаш" в Джалал-Абадской области, которую обещают возвести в течение трех лет. Ее мощность составит 30 мегаватт.

Важно, что наряду с выработкой экологически чистой энергии, запуск этого проекта предполагает создание инфраструктуры для развития промышленности, новых рабочих мест, и в целом будет способствовать повышению уровня жизни жителей региона.

Проекты ГЭС существуют не только на бумаге как может показаться. Сегодня мы можем видеть их запуск. Так, в мае этого года в Таласской области была введена в эксплуатацию ГЭС "Бала-Саруу". Деньги на ее строительство через совместный Кыргызстаном фонд выделила Россия. Проект обошелся в $10 млн.

Кроме того, сегодня Российско-Кыргызский фонд развития финансирует строительство восьми ГЭС по всей стране. На эти цели он выделил $77 млн. Суммарная мощность гидроэлектростанций, профинансированных Фондом, после запуска составит 162 мегаватта, что сократить образовавшийся в стране энергодефицит на 20%.

Еще пять проектов, общей мощностью в 326 мегаватт, находятся в активной разработке Российско-Кыргызского фонда развития. Их реализация оценивается в $45 млн.

Помимо Фонда в развитие кыргызской энергетики сегодня готов вкладываться и Евразийский банк развития, где Россия, к слову, является самым крупным акционером. В прошлом году банк выделил сразу $44 млн на строительство Куланакской ГЭС. Ее ввод снизит энергодефицит на 18%, а также увеличит площадь орошаемых земель на 55%.

"Уход от традиционных видов топлива, которые загрязняют окружающую среду, еще и выгоден. Благодаря технологическому прогрессу цены на возобновляемые источники электроэнергии значительно снизились. Таким образом, необходимо развивать возобновляемую энергетику как по экономическим, так и по экологическим причинам. Кыргызстан сейчас активно работает в этом направлении", - заключил он.

И, как видно, помогает нашей стране в этом Россия. Наш стратегический партнер участвует почти в каждом втором энергетическом проекте, а вложения РФ в сектор через собственные институты оцениваются десятками миллионов долларов. Это четко иллюстрирует, что Россия не просто главный партнер Кыргызстана, но еще и гарант энергетической безопасности республики. Она помогает нам практически с нуля выстроить энергосистему, а пока этот процесс не завершился, обеспечивает кыргызстанцев доступны электричество. Тепло и свет в доме нам обходится по смешной цене, почти по себестоимости выработки у нас в стране, а ведь тариф должен включать еще его транспортировку. Жители европейских стран о таком могут только мечтать, у них и в лучшие времена таких цен на энергоносители не было.