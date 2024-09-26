Алмамбет Салиев вновь задержан ГКНБ

ГКНБ КР 24 сентября 2024 года был задержан Алмамбета Салиева. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением.

Первомайский районный суд Бишкека 26 сентября заключил его под стражу в СИЗО ГКНБ КР до 4 ноября 2024 года.

Алмамбет Салиев в период Сооронбая Жээнбекова занимал должность заместителя руководителя аппарата президента. Известно, что он в аппарате президента курировал работу силовиков. По неподтвержденным данным, именно он стоял за разработкой операции в Кой-Таше по задержанию Атамбаева.

Напомним, экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева уже был задержан 16 июня 2021 года по подозрению в незаконном обогащении. По данным ГКНБ, он активно вмешивался в работу судей и правоохранителей, пользуясь покровительством бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Кроме этого, по данным следствия, за время работы в аппарате президента Алмамбет Салиев приобрел объекты недвижимости, оформленных на подставных лиц, на 70 миллионов сомов, хотя декларации доходов его за 2016-2020 годы показывали, что последний жил исключительно на одну зарплату чиновника плюс держал скот.

2 декабря 2021 года решением Бишкекского горсуда Салиева отпустили под подписку о невыезде и на этом как будто история закончилась, так как с того времени никаких подвижек в его деле так и наблюдалось. Человек, которого называли "серым кардиналом" в правительстве Жээнбекова, по сути отделался тогда легким испугом. На этот раз, возможно, все будет по-другому