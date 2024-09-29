"Кыргызсериал" снимает фэнтези-сказку "Семеро Непобедимых"

"Кыргызсериал" запустил в производство фэнтези-сказку для детей и подростков "Семеро Непобедимых".

По словам создателей фильма, это проект по мотивам сказок народов мира. Известные персонажи из сказок вместе борются против темных сил, деспотичных ханов, скупых богачей, колдунов и разбойников.

Непобедимая Семерка Природы сталкивается с захватывающими и опасными приключениями в своих усилиях по сохранению природы, защите окружающей среды и восстановлению гармонии между человеком и природой.

На сегодняшний день съемки ведутся в горном ущелье Жети-Огуз Иссык-Кульской области.