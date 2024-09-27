Конференция Пре-КС29: "Адаптационное планирование и финансирование в ЦА"

25-26 сентября 2024 года в рамках подготовки к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (КС29), Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с ПРООН провели Региональную конференцию, посвященную вопросам адаптационного планирования и климатического финансирования.

Это мероприятие стало важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов регионального сотрудничества, направленного на укрепление усилий стран Центральной Азии в борьбе с климатическими вызовами. Одной из основных задач конференции было обсудить общее видение и позиции стран Центральной Азии перед ключевыми переговорами, которые состоятся в ноябре 2024 года в Азербайджане, Баку.

Александра Соловьева во время открытия мероприятия/ ПРООН / Кыргызстан

По результатам Глобальной инвентаризации ООН по изменению климата 2023 года, РКИК ООН призвала все страны к разработке и реализации национальных планов адаптации к концу 2025 года, а также к достижению значительных успехов в их исполнении к 2030 году в рамках Парижского соглашения. Страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, находятся на разных стадиях разработки своих национальных адаптационных планов. На этой конференции было отмечено, что приоритетными направлениями адаптации для региона являются сектора, сельского хозяйства, энергетики, строительства, здравоохранения, туризма, биоразнообразия, реагирования на ЧС и др.

"Укрепление регионального сотрудничества и взаимодействия по вопросам адаптации к климатическим изменениям поможет усилить позиции стран Центральной Азии, подчеркнув нашу солидарность и общую приверженность решению климатических вызовов", - отметила Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

Эдиль Байсалов во время его приветственной речи/ ПРООН / Кыргызстан

"В связи с ухудшением климата эффективные национальные и региональные планы адаптации имеют большое значение для сообществ. Однако эти планы нуждаются в достаточных финансовых ресурсах. COP29 предоставляет важнейшую возможность определить приоритеты адаптации и обеспечить финансирование", - Антье Граве, Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике.

Региональные климатические риски становятся все более очевидными для Центральной Азии, где изменения климата уже оказывают значительное воздействие на социально-экономическое развитие. Как отметил представитель Правительства Кыргызской Республики, Центральная Азия из-за своего географического положения сталкивается с трансграничными климатическими рисками, что требует совместных действий и координации на региональном уровне.

Медер Машиев, Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора сказал: "Мы финализируем Национальный план адаптации, который включает подробные секторальные планы адаптации для того, чтобы наша экономика, сельское хозяйство, водные ресурсы и население были готовы к последствиям изменения климата. Этот план жизненно важен для Кыргызстана, где особенно уязвимы горные экосистемы".

"Мы должны требовать действий – скоординированных, хорошо финансируемых и глобальных. Адаптация и устойчивость – ключ к нашему выживанию", - сказал Эдиль Байсалов, Заместитель председателя Кабинета министров.

Динара Ашимова, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: "Нам необходимо обеспечить наличие финансовых механизмов для поддержки мер по адаптации в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и снижении риска бедствий".

Конференция, собрала представителей пяти стран Центральной Азии, международных организаций и мировых экспертов. Среди участников были национальные контактные лица РКИК ООН, представители международного климатического финансирования, эксперты по адаптации и климатическому финансированию из различных министерств и национальных институтов, а также представители гражданского общества. В мероприятии также приняли участие глобальные эксперты из международных организаций и независимых технических специалистов.

Конференция стала платформой для обмена опытом и обсуждения возможностей климатического финансирования на национальном, региональном и глобальном уровнях. Одной из ключевых задач мероприятия было формирование общей позиции Центральной Азии перед переговорами на КС29, которые будут сосредоточены на новой коллективной количественной цели по финансированию (NCQG) и усилении системы прозрачности.

Конференция подчеркнула важность финансовых механизмов для достижения климатических целей, а также действий по адаптации, которые будут иметь решающее значение для устойчивого развития стран Центральной Азии в условиях изменяющегося климата.

Участники региональной конференции/ПРООН / Кыргызстан