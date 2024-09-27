Кыргызстанский режиссер стал лауреатом III Burabay Short Film Festival

Режиссер из Кыргызстана Жандос Джолдошов завоевал первое место на международном кинофестивале III Burabay Short Film Festival с его фильмом "Connection (Bailanysh)", который был признан лучшей социальной драмой в рамках номинации Best Social Drama. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

По ее данным, фильм "Connection (Bailanysh)" рассказывает трогательную историю о похоронах старика Мекена в отдаленном горном селении. Его брат и племянник приглашают на похороны внука покойного Келечека, так как сын Мекена находится в Америке. Однако с приходом внука все осознают, что это решение было не самым удачным.

Церемония награждения прошла 18 сентября в рамках 4 фестиваля "Голоса друзей: поэзия и визуальные искусства". На фестивале собрались более 60 участников из 15 стран, а общее количество посетителей составило около 500 человек.

Победа Жандоса Джолдошова становится важным шагом для развития кыргызского кинематографа, открывая двери для новых возможностей и поддержки местных талантов. Успех на международной арене способствует повышению интереса к культуре и искусству Кыргызстана, что, в свою очередь, вдохновляет новое поколение творцов.

Фильм-победитель "Connection (Bailanysh)" будет показан на партнерском ECG Film Festival в Великобритании с 25 по 30 мая 2025 года, что открывает новые горизонты для кыргызского кино и его представления на мировой сцене.