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"Кыргыз почтасы" и ЮНИСЕФ выпустили юбилейную почтовую марку

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"Кыргыз почтасы" и ЮНИСЕФ выпустили почтовые марки, посвящённые 30-летию присоединения Кыргызской Республики к Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает пресс-служба международной организации. По ее данным, на марках изображены знаковые для кыргызских детей персонажи из первого популярного кыргызского мультсериала "Керемет коч". Марки могут использоваться детьми по всей стране для участия в конкурсе сочинений, посвященном правам детей.

"Конвенция ООН о правах ребенка - важное соглашение стран, которые взяли на себя обязательство защищать права детей. В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как Кыргызстан присоединился к Конвенции, подтвердив свою приверженность улучшению благополучия детей в стране. Мы рады сотрудничать с "Кыргыз почтасы", чтобы отметить эту важную веху, выпустив первую почтовую марку, посвященную детям", - отметил Самман Тапа, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Дизайн почтовой марки была разработана популярной художницей и иллюстратором Татьяной Зеленской. Персонажи мультфильма, которые так полюбились тысячам детей по всему Кыргызстану, были адаптированы под формат почтовой марки.

"При помощи этих красочных марок можно принять участие в специальном конкурсе сочинений, который организован ЮНИСЕФ и "Кыргыз почтасы". Конкурс открыт для детей от 9 до 15 лет. Любой желающий может подать свои работы через отделения "Кыргыз почтасы" по всей стране", - отметил Генеральный директор ОАО "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев.

Авторам лучших работ предусмотрены призы в виде ноутбука, планшета, смартфона и других ценных подарков. Более подробная информация о конкурсе находится на сайте ЮНИСЕФ и ОАО "Кыргыз почтасы".

Конвенция о правах ребенка - это международный договор по правам человека, в котором объясняется, кто такие дети, все их права и обязанности правительств. Кыргызская Республика ратифицировала договор в 1994 году и стал одной из 196 стран мира, присоединившихся к договору.


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URL: https://www.vb.kg/439821
Теги:
дети, Кыргызстан, ЮНИСЕФ
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