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Турецкие блогеры оценили сервис и красоты КР на поезде Балыкчы-Токмок

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26 сентября большая делегация турецких блогеров отправилась в путешествие по живописным местам нашего Кыргызстана на поезде по маршруту Балыкчы – Токмок, разместившись в вагонах класса "ВИП" и "ВИП-купе". Об этом сообщает пресс-служба "Кыргызтемир жолу". По ее данным, во время этого путешествия гости из Турции смогли насладиться потрясающими видами Боомского ущелья и ознакомиться с высоким уровнем комфорта и сервиса.

Сотрудники предприятия "Кыргыз темир жолу" провели для блогеров экскурсию, рассказав о развитии железнодорожной инфраструктуры Кыргызстана. Во время поездки участники смогли не только оценить качество обслуживания и сервиса, но и увидеть природные красоты страны.

Гости из Турции уже начали делиться своими впечатлениями со своей многомиллионной аудиторией, что поможет привлечь внимание иностранных путешественников к уникальным ландшафтам Кыргызстана и его гостеприимству.


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URL: https://www.vb.kg/439827
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