В Кыргызстане стартует неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

В преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации запустил неделю осведомленности о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По ее данным, акция направлена на привлечение внимания к факторам риска и популяризацию профилактических мер для защиты сердечно-сосудистой системы.

По данным специалистов, основные факторы риска ССЗ включают нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя. В связи с этим, медики подчеркивают важность комплексной профилактики.

Для снижения риска ССЗ врачи рекомендуют:

Контроль здоровья. Регулярно измеряйте артериальное давление (норма до 140/90 мм рт.ст.), уровень сахара в крови (норма натощак: из пальца - 3.3-5.5 ммоль/л, из вены - до 6,1 ммоль/л) и уровень холестерина (до 5,2 ммоль/л).

Правильное питание. Сократите потребление соли и трансжиров, добавьте в рацион больше фруктов и овощей, избегайте сладких газированных напитков.

Физическая активность. Занимайтесь спортом не менее 30 минут в день, уделяя внимание доступным видам активности, таким как ежедневная ходьба - до 10 000 шагов в день.

Отказ от вредных привычек. Для тех, кто хочет бросить курить, доступны консультации семейных врачей и никотинзаменительная терапия, а также бесплатная линия поддержки 2103. Важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

В рамках недели профилактики ССЗ во всех Центрах семейной медицины и Центрах общеврачебной практики проходят Дни открытых дверей. Желающие могут бесплатно измерить артериальное давление и получить консультации медицинских работников. Специалисты также проводят акции "Узнай свое давление", призывая граждан заботиться о своем здоровье и предупреждать развитие серьезных заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Акция направлена на повышение осведомленности населения и формирование культуры профилактики, чтобы как можно больше людей могли избежать тяжелых последствий сердечно-сосудистых заболеваний.