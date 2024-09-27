По поручению Камчыбека Ташиева центру "Оберег" передан микроавтобус

Сотрудники ГКНБ по поручению председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева 27 сентября, в честь дня основания реабилитационного центра "Оберег", оказали материальную помощь в виде микроавтобуса марки "Мерседес Бенц Спринтер" для перевозки детей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее в адрес председателя ГКНБ было обращение со стороны работников "Оберег", в котором воспитывают и обучают адаптации детей с инвалидностью. В этой связи указанному центру на периодической основе оказывается материальная и иная помощь от имени сотрудников Госкомитета национальной безопасности.

"В связи с празднованием дня создания РЦ "Оберег", а также в честь дня рождения председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева 27 сентября РЦ "Оберег" в торжественной обстановке, согласно просьбе представителей центра, вручены ключи от микроавтобуса марки "Мерседес Бенц Спринтер", который будет использоваться для перевозки детей с инвалидностью, а также ценные подарки и финансовые средства для приобретения канцелярских товаров", - говорится в сообщении ведомства.