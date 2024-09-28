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В Бишкеке отметили День Основания Республики Корея

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось празднование Национального Дня Основания Республики Корея, которое собрало множество гостей, включая представителей дипломатического корпуса, официальных лиц, журналистов и других почетных гостей. Гостей радушно встречал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже.

Праздник начался с выступлений на традиционных корейских барабанах и захватывающих танцевальных номеров, которые подчеркнули богатое культурное наследие Кореи. Звуки барабанов и ритмичные движения танцоров создали атмосферу, полную энергии и национального колорита.

В своем приветственном слове посол подчеркнул, что Республика Корея стала одной из ведущих экономик мира благодаря стремлению к образованию, трудолюбию и инновациям. Он отметил, что Корея не только успешно развивается в экономике, но и активно продвигает свою культуру по всему миру. K-Pop, корейские сериалы и фильмы, а также мода и продукция K-Beauty пользуются огромной популярностью во всем мире.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев отметил важность подобных мероприятий для укрепления дружеских связей и сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что Кыргызстан и Корея разделяют общие ценности и стремления, и выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.

После выступлений гостей угощали разнообразными блюдами, включая традиционные кимчи и кимпаб, которые были с любовью приготовлены для участников праздника, чтобы они могли насладиться богатством и вкусами корейской кухни.

В завершение праздника каждому участнику были вручены подарки, символизирующие корейскую культуру и гостеприимство. Это стало приятным завершением вечера, оставив теплые воспоминания о дружеской встрече и взаимоуважении между народами Кыргызстана и Республики Корея.


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URL: https://www.vb.kg/439841
Теги:
Южная Корея, праздник, Бишкек, Кыргызстан
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