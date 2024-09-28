Садыр Жапаров: В Кыргызстане свобода слова всегда была, есть и будет

В последнее время в обществе широко обсуждается законопроект, который предусматривает наложение штрафа за клевету через СМИ и интернет. Информационное агентство "Кабар" обратилось к главе государства, чтобы узнать его мнение по поводу этого законопроекта и в целом про свободу слова в Кыргызстане.

На сайте кабинета министров и на страницах в социальных сетях опубликован находящийся в первом чтении в комитете законопроект, предлагающий наложение штрафов на физических лиц в размере 100 тысяч сомов и на юридических лиц - 200 тысяч сомов за распространение ложной информации в средствах массовой информации. Этот законопроект вызвал обсуждение в обществе.

Некоторые депутаты и СМИ заявляют, что этот закон необходимо отозвать. Какова Ваша позиция по этой инициативе?

- Этот законопроект был предложен Министерством культуры. Я узнал об этом вчера, после того, как начались обсуждения в социальных сетях. На мой взгляд, необходимости в его отзыве нет, так как пока это лишь проект. Пусть те же депутаты или СМИ вносят свои предложения, добавления или изменения. Я тоже против штрафов в размере 100 тысяч или 200 тысяч.

Это нужно вынести на рассмотрение парламента. Какой размер штрафа должен быть, решат депутаты. Почему нужен этот закон? В настоящее время около 95 процентов наших граждан пользуются интернетом.

Сейчас такое время, что даже два соседа могут ссориться через интернет. Один публикует в социальных сетях информацию, порочащую репутацию другого. В итоге они начинают судиться. А информация оказывается ложной.

В суде извиняются или выплачивают компенсацию, и на этом всё успокаивается. Точно такая же ситуация возникает между СМИ и властью. СМИ распространяют ложную информацию о тех, кто у власти, а затем просят прощения и удаляют эту информацию.

Приведу только один пример. Недавно "Азаттык" распространил ложную информацию обо мне. Когда мой пресс-секретарь позвонил и сказал: "Что вы делаете? Почему распространяете ложную информацию о Президенте?", они ответили: "Извините, пожалуйста, мы уже сразу удалили". Но эта информация висела в сети целые сутки.

Сколько людей это прочитали? Не только в нашей стране, но и в более чем 30 странах мира. Откуда им знать, что "Азаттык" говорит неправду? Можно ли подать в суд за этот поступок "Азаттыка"? Конечно, можно было бы. Но я не стал. Пусть у нас в стране будет свобода слова. Однако их действия не относятся к свободе слова. Думаю, именно для таких случаев, когда распространяются ложные и сеющие панику сообщения, разрабатывается этот законопроект. Пусть законопроект дойдет до Парламента, начнутся обсуждения, и тогда посмотрим.

Недавно прошел суд над одиннадцатью журналистами, обвиняемыми в призывах к массовым беспорядкам, и прокурор потребовал лишить каждого из них свободы на шесть лет. Этот факт был расценен рядом международных организаций и экспертов как давление на свободу слова. В связи с этим возникает вопрос: каково состояние свободы слова в Кыргызстане?

- Свобода слова в Кыргызстане есть, была и будет. Как я уже говорил, не распространяйте ложную информацию в соцсетях, не клевещите без доказательств, не задевайте чью-то честь.

Вы можете где угодно по стране высказывать свои требования или критику, в том числе в адрес власти, но с доказательствами. Мы исправим свои недостатки и постараемся решить ваши вопросы. Мы открыты для сотрудничества как с народом, так и со СМИ. Что касается "11 журналистов", то только двое из них действительно журналисты.

Остальные, как говорят, имеют образование только на уровне 11-го класса. Как можно отрицать тот факт, что им заплатили какие-то деньги, чтобы они сидели в соцсетях и распространяли ложные сообщения, призывающие к беспорядкам? Еще раз повторяю, ложная информация, призывающая к беспорядкам, не является частью свободы слова.