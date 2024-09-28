Погода
$ 84.02 - 84.48
€ 93.00 - 94.00

Садыр Жапаров: В Кыргызстане свобода слова всегда была, есть и будет

116  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последнее время в обществе широко обсуждается законопроект, который предусматривает наложение штрафа за клевету через СМИ и интернет. Информационное агентство "Кабар" обратилось к главе государства, чтобы узнать его мнение по поводу этого законопроекта и в целом про свободу слова в Кыргызстане.

На сайте кабинета министров и на страницах в социальных сетях опубликован находящийся в первом чтении в комитете законопроект, предлагающий наложение штрафов на физических лиц в размере 100 тысяч сомов и на юридических лиц - 200 тысяч сомов за распространение ложной информации в средствах массовой информации. Этот законопроект вызвал обсуждение в обществе.

Некоторые депутаты и СМИ заявляют, что этот закон необходимо отозвать. Какова Ваша позиция по этой инициативе?

- Этот законопроект был предложен Министерством культуры. Я узнал об этом вчера, после того, как начались обсуждения в социальных сетях. На мой взгляд, необходимости в его отзыве нет, так как пока это лишь проект. Пусть те же депутаты или СМИ вносят свои предложения, добавления или изменения. Я тоже против штрафов в размере 100 тысяч или 200 тысяч.

Это нужно вынести на рассмотрение парламента. Какой размер штрафа должен быть, решат депутаты. Почему нужен этот закон? В настоящее время около 95 процентов наших граждан пользуются интернетом.

Сейчас такое время, что даже два соседа могут ссориться через интернет. Один публикует в социальных сетях информацию, порочащую репутацию другого. В итоге они начинают судиться. А информация оказывается ложной.

В суде извиняются или выплачивают компенсацию, и на этом всё успокаивается. Точно такая же ситуация возникает между СМИ и властью. СМИ распространяют ложную информацию о тех, кто у власти, а затем просят прощения и удаляют эту информацию.

Приведу только один пример. Недавно "Азаттык" распространил ложную информацию обо мне. Когда мой пресс-секретарь позвонил и сказал: "Что вы делаете? Почему распространяете ложную информацию о Президенте?", они ответили: "Извините, пожалуйста, мы уже сразу удалили". Но эта информация висела в сети целые сутки.

Сколько людей это прочитали? Не только в нашей стране, но и в более чем 30 странах мира. Откуда им знать, что "Азаттык" говорит неправду? Можно ли подать в суд за этот поступок "Азаттыка"? Конечно, можно было бы. Но я не стал. Пусть у нас в стране будет свобода слова. Однако их действия не относятся к свободе слова. Думаю, именно для таких случаев, когда распространяются ложные и сеющие панику сообщения, разрабатывается этот законопроект. Пусть законопроект дойдет до Парламента, начнутся обсуждения, и тогда посмотрим.

Недавно прошел суд над одиннадцатью журналистами, обвиняемыми в призывах к массовым беспорядкам, и прокурор потребовал лишить каждого из них свободы на шесть лет. Этот факт был расценен рядом международных организаций и экспертов как давление на свободу слова. В связи с этим возникает вопрос: каково состояние свободы слова в Кыргызстане?

- Свобода слова в Кыргызстане есть, была и будет. Как я уже говорил, не распространяйте ложную информацию в соцсетях, не клевещите без доказательств, не задевайте чью-то честь.

Вы можете где угодно по стране высказывать свои требования или критику, в том числе в адрес власти, но с доказательствами. Мы исправим свои недостатки и постараемся решить ваши вопросы. Мы открыты для сотрудничества как с народом, так и со СМИ. Что касается "11 журналистов", то только двое из них действительно журналисты.

Остальные, как говорят, имеют образование только на уровне 11-го класса. Как можно отрицать тот факт, что им заплатили какие-то деньги, чтобы они сидели в соцсетях и распространяли ложные сообщения, призывающие к беспорядкам? Еще раз повторяю, ложная информация, призывающая к беспорядкам, не является частью свободы слова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439847
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ, Кыргызстан, Свобода слова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  