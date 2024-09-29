ГКНБ пресек коррупционную схему в одном из филиалов "Унаа"

ГКНБ КР пресечена сложная коррупционная схема в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР (Унаа), во главе которой стояли отдельные руководители.

В частности, граждане в целях получения водительских удостоверений, а именно для успешной сдачи теоретического и практического экзаменов, обращались к отдельным субъектам выстроенной коррупционной схемы, которые, выступая в качестве посредников между экзаменуемыми и должностными лицами данного госучреждения, получали взятку. В свою очередь, должностные лица, преследуя корыстные цели, способствовали успешной сдаче экзаменов. По предварительным подсчетам, сумма ежемесячной незаконной выручки только в одном филиале ГАРТиВС в секторе получения водительских прав составляла порядка 10 миллионов сомов.

Все участники коррупционной схемы задержаны и водворены к СИЗО ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Коррупция" УК КР.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы в ГАРТиВС продолжаются.