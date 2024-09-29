Погода
$ 84.00 - 84.45
€ 93.15 - 94.15

ГКНБ пресек коррупционную схему в одном из филиалов "Унаа"

288  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР пресечена сложная коррупционная схема в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР (Унаа), во главе которой стояли отдельные руководители.

В частности, граждане в целях получения водительских удостоверений, а именно для успешной сдачи теоретического и практического экзаменов, обращались к отдельным субъектам выстроенной коррупционной схемы, которые, выступая в качестве посредников между экзаменуемыми и должностными лицами данного госучреждения, получали взятку. В свою очередь, должностные лица, преследуя корыстные цели, способствовали успешной сдаче экзаменов. По предварительным подсчетам, сумма ежемесячной незаконной выручки только в одном филиале ГАРТиВС в секторе получения водительских прав составляла порядка 10 миллионов сомов.

Все участники коррупционной схемы задержаны и водворены к СИЗО ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Коррупция" УК КР.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы в ГАРТиВС продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439851
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, ГУ "Унаа"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  