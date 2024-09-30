Спасибо, дорогой читатель, за твоё неравнодушие и сострадание!

В Бишкеке отметили трёхлетие общественного благотворительного фонда "Открой сердце", который на протяжении этих лет оказывает неоценимую поддержку семьям с детьми с инвалидностью. За время своей работы фонд организовал множество образовательных и развлекательных мероприятий, даря радость и заботу особенным детям и их родителям.

На торжественном мероприятии присутствовали представители различных структур, и каждый из них тепло отзывался о деятельности фонда и его руководителе - Людмиле Лобасенко. Гости отметили значимость работы фонда, который не только оказывает материальную и психологическую поддержку семьям с детьми с инвалидностью, но и способствует формированию инклюзивного общества.

Один из гостей, лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков, отметил: "Показатель развитости государства определяется условиями, которые оно создаёт для людей с инвалидностью. Создание доступной среды, предоставление поддержки и ресурсов - это не только вопрос справедливости, но и залог процветания общества в целом".

Партнёры фонда, которые на протяжении этих лет оказывали разнообразную помощь, были награждены благодарственными письмами. А для детей был организован незабываемый праздник! Их ждали ростовые куклы, восточные танцы, завораживающее шоу с горящими мыльными пузырями,

А одной из самых ярких стала выступление 11-летней незрячей девочки Насыйкат Баймырзаевой. Она исполнила несколько композиций на разных языках, и её игра тронула всех до глубины души, вызывая восторг и неподдельные эмоции у зрителей. По словам её матери, Насыйкат уже два года занимается в музыкальной школе, где она проявляет свои таланты и усердие. Девочка всегда была настойчивой и целеустремлённой.

В ближайшее время юная бишкекчанка выступит в Москве на Международном фестивале "Москва встречает друзей", посвящённом 30-летнему юбилею Фонда Владимира Спивакова. Этот фестиваль соберёт множество талантливых исполнителей, и для Насыйкат это будет важная возможность продемонстрировать свои способности широкой аудитории.

Кроме того, она также примет участие в фестивале "Белая трость", который является ежегодным музыкальным благотворительным проектом для детей с нарушениями зрения. Этот проект, проводимый благотворительным фондом Дианы Гурцкой "По зову сердца".

Директор фонда Людмила Лобасенко с гордостью отметила, что их главная цель - это не только помощь детям, но и изменение общественного отношения к ним. "Мы гордимся тем, что наша работа меняет восприятие особенных детей в обществе. Надеемся на дальнейшую поддержку всех неравнодушных людей и организаций", - поделилась Лобасенко. "За три года фонд помог более ста семьям, организовал десятки семинаров и мастер-классов, а также подарил радость через многочисленные инклюзивные праздники".

P.S.

В декабре прошлого года наше издание писало о празднике, организованном фондом "Открой сердце" в честь Международного дня инвалидов. Прочитав нашу статью, команда танцоров-волонтёров из школ Бишкека, группа "Biyge", предложила Людмиле Лобасенко провести бесплатные занятия для детей с инвалидностью. Так родился проект "Танцуют все", который подарил ребятам уникальную возможность погрузиться в мир танца и выйти на сцену с несколькими выступлениями.

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