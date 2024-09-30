Погода
$ 84.02 - 84.45
€ 93.15 - 94.15

Спасибо, дорогой читатель, за твоё неравнодушие и сострадание!

163  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке отметили трёхлетие общественного благотворительного фонда "Открой сердце", который на протяжении этих лет оказывает неоценимую поддержку семьям с детьми с инвалидностью. За время своей работы фонд организовал множество образовательных и развлекательных мероприятий, даря радость и заботу особенным детям и их родителям.

На торжественном мероприятии присутствовали представители различных структур, и каждый из них тепло отзывался о деятельности фонда и его руководителе - Людмиле Лобасенко. Гости отметили значимость работы фонда, который не только оказывает материальную и психологическую поддержку семьям с детьми с инвалидностью, но и способствует формированию инклюзивного общества.

Один из гостей, лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков, отметил: "Показатель развитости государства определяется условиями, которые оно создаёт для людей с инвалидностью. Создание доступной среды, предоставление поддержки и ресурсов - это не только вопрос справедливости, но и залог процветания общества в целом".

Партнёры фонда, которые на протяжении этих лет оказывали разнообразную помощь, были награждены благодарственными письмами. А для детей был организован незабываемый праздник! Их ждали ростовые куклы, восточные танцы, завораживающее шоу с горящими мыльными пузырями,

А одной из самых ярких стала выступление 11-летней незрячей девочки Насыйкат Баймырзаевой. Она исполнила несколько композиций на разных языках, и её игра тронула всех до глубины души, вызывая восторг и неподдельные эмоции у зрителей. По словам её матери, Насыйкат уже два года занимается в музыкальной школе, где она проявляет свои таланты и усердие. Девочка всегда была настойчивой и целеустремлённой.

В ближайшее время юная бишкекчанка выступит в Москве на Международном фестивале "Москва встречает друзей", посвящённом 30-летнему юбилею Фонда Владимира Спивакова. Этот фестиваль соберёт множество талантливых исполнителей, и для Насыйкат это будет важная возможность продемонстрировать свои способности широкой аудитории.

Кроме того, она также примет участие в фестивале "Белая трость", который является ежегодным музыкальным благотворительным проектом для детей с нарушениями зрения. Этот проект, проводимый благотворительным фондом Дианы Гурцкой "По зову сердца".

Директор фонда Людмила Лобасенко с гордостью отметила, что их главная цель - это не только помощь детям, но и изменение общественного отношения к ним. "Мы гордимся тем, что наша работа меняет восприятие особенных детей в обществе. Надеемся на дальнейшую поддержку всех неравнодушных людей и организаций", - поделилась Лобасенко. "За три года фонд помог более ста семьям, организовал десятки семинаров и мастер-классов, а также подарил радость через многочисленные инклюзивные праздники".

P.S.

В декабре прошлого года наше издание писало о празднике, организованном фондом "Открой сердце" в честь Международного дня инвалидов. Прочитав нашу статью, команда танцоров-волонтёров из школ Бишкека, группа "Biyge", предложила Людмиле Лобасенко провести бесплатные занятия для детей с инвалидностью. Так родился проект "Танцуют все", который подарил ребятам уникальную возможность погрузиться в мир танца и выйти на сцену с несколькими выступлениями.

Мы искренне благодарим всех неравнодушных читателей, которые откликаются на наши публикации и поддерживают подобные инициативы. Ваша активность и забота помогают нам продолжать освещать важные темы и создавать возможности для детей, стремящихся к самовыражению и развитию. Мы ценим вашу поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439854
Теги:
дети, праздник, Бишкек, Добро, Кыргызстан, Помощь, ЛОВЗ, общественный фонд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  