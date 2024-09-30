Сохраняйте эмоциональное равновесие. Гороскоп с 30 сентября по 6 октября

Главным событием предстоящей недели станет кольцевое Солнечное затмение, которое состоится в ночь со 2 на 3 октября (2 октября в 21 час 44 минуты по московскому времени и 3 октября в 0 часов 44 минуты по бишкекскому времени) и завершит коридор затмений. В это же время будет и Новолуние, которое даст старт новому лунному циклу. Большая часть недели не подходит для существенных преобразований и важных переговоров. Начинания, особенно 2 и 3 октября, могут завершиться провалом, а переговоры могут привести к длительным конфликтам. В течение недели воздержитесь от тяжб. Они могут затянуться надолго и привести к нежелательным последствиям. Особенно обратите внимание на здоровье. В зоне риска голова, почки. Воздержитесь от косметологических операций.

Овен – главная задача – сохранить эмоциональное равновесие. Поддавшись на эмоциональные высказывания деловых партнёров и близких людей, вы придадите совсем иное звучание конфликту, что может разрушить отношения. Придерживаясь намеченных планов, прислушиваясь к голосу интуиции, а также к советам людей старшего поколения, вы сохраните гармонию в отношениях, улучшите самочувствие и сможете заняться делами, которые поправят финансовое положение.

Телец – поддержка давних знакомых, их дружеские советы помогут справиться с возникающими тревогами и сомнениями. Не замыкайтесь в себе, а поговорите с друзьями, близкими людьми и давними деловыми партнёрами. Каждый по-своему поможет вам справиться с осенней хандрой и неуверенностью. Поездки пройдут благополучно. Возможен успех в учёбе. Рутинной работой себя не перегружайте и позаботьтесь о своём здоровье. Дополнительный отдых, в том числе и активный, пойдёт на пользу.

Близнецы – увлёкшись спорами и рассуждениями, вы не заметите как беседа перерастёт в конфликт, который серьёзно ударит по личным и деловым отношениям. Нажить себе врагов вы всегда успеете, а потому лучше заняться работой и прочими делами, которые способны увеличить доходы. Пополнив казну, вам будет с чем направляться на осенний шопинг, дабы обновить гардероб к предстоящим холодам. Полезно также заняться профилактическим процедурами, дабы поддержать здоровье.

Рак – категоричность домочадцев и несговорчивость руководства могу вызывать раздражение и возмущение, но спорить бесполезно, и даже опасно. Начатые споры могут перерасти в затяжные тяжбы. Заниматься оформлением документов лучше через неделю. Порадуют хорошие известия издалека, приезд гостей, а также деловые переговоры с людьми издалека. Полученные впечатления от общения и поездок, вдохновят на творческие достижения. Благополучно могут решатся вопросы с учёбой, особенно за рубежом.

Лев – спокойно и комфортно вы будете чувствовать себя в уютной, домашней обстановке. Общение с близкими людьми поможет определиться с целями и стратегиями, дабы в непростое время сохранить и увеличить доходы. Вероятны выгодные покупки, а также вложения в дом и своё дело. Вложения в здоровье также оправляют себя. С другой стороны эмоции и различные знакомые будут подталкивать вас на приключения, рискованные начинания, которые создадут немало проблем. Воздержитесь от незапланированных поездок.

Дева – бюджет начнёт трещать по швам, если вы согласитесь на предложенные траты и вложения. Покупки, а также инвестиции, совершённые в эмоциональном порыве, могут привести к существенным потерям. Воздержитесь от кредитов. Настроение поднимут деловые и дружеские встречи, свидания, участие в различных мероприятиях и поездки. Вы приятно и с пользой проведёте время. Возникшие идеи в скором времени воплотятся в жизни, а полученные знания помогут быстрее достичь результата.

Весы – спорить, пытаясь прояснить что-то в личных отношениях или деловом сотрудничестве занятие неблагодарное. Вас попросту не станут слушать, что может привести к опасному соперничеству и конфликтам. Отложите на время важные разговоры, пока вы не стали врагами и займитесь делом. Вы благополучно пополните казну, решив финансовые вопросы. Появятся деньги для шопинга, посещения спа-центров и прочих профилактических процедур, что поднимет настроение.

Скорпион – работу менять не спешите, а также не перегружайте себя рутинными делами. Тревожась из-за сроков выполнения дел и риска потери работы, вы можете навредить здоровью. При этом меньше слушайте людей, которые играют на ваших тревогах и страхах. В их интересах создать вам как можно больше проблем. Поездки снимут эмоциональное напряжение, а отвлечённая от дел беседа поможет перезагрузиться и с новыми силами завершить важные дела. Возможно возобновление давнего романа.

Стрелец – ваше мнение и предложения интересны, но их пока не готовы принять в вашем окружении. Презентуя их на этой недели вы можете столкнуться с жёсткой критикой, и как следствием конфликтами, способными разрушить даже давние отношения. Участие в публичных мероприятиях, вечеринках также может создать немало проблем. Позвольте себе немного отдохнуть, понаблюдать за происходящим. Не растрачивая силы на бесполезные споры, вы сохраните гармонию в личных отношениях, а на досуге совершите выгодные покупки и сделки.

Козерог – кардинальные перемены в карьере или в домашнем укладе способны разрушить и без того шаткое равновесие. Возникшие споры могут привести к разрыву отношений. Воздержитесь от оформления документов и запуска нового бизнес. Приятно сложатся развлекательное поездки, свидания, прогулки по осенним паркам. Они навеют романтическое настроение. Деловые поездки и встречи также сложатся продуктивно, а полученные знания пригодятся в скором времени.

Водолей – финансовое положение стабильно и вы сумеете сохранить эту стабильность, если не станете тратить своё время на пустые разговоры, незапланированные поездки и бесконечное просматривание соцсетей. Слово за слово и вы уже можете стать участником интриги, а поездки способны создать немало сложностей, в том числе и для здоровья. Продолжая заниматься делами, вы избежите многих неприятностей и пополните казну.

Рыбы – поездки сложатся увлекательно. Вас ожидает много приятных встреч и знакомств, ярких эмоций. Если отношения длятся долго, то удастся вдохнуть в них вторую жизнь. Бдительность следует проявить при покупках и различных тратах денег. Повышена вероятность потерь и бесцельных трат, которые опустошат казну. Гениальная, на первый взгляд, идея способна привести к длительным последствиям для вашего бюджета. Воздержитесь от одалживания денег и оформления кредитов.

Астролог Андрей Рязанцев