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Жээнбек Кулубаев встретился с Министром иностранных дел Венесуэлы

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На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел двустороннюю встречу с Министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны выразили заинтересованность в активизации двустороннего диалога и обсудили потенциальные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в рамках международных организаций, особенно в контексте кандидатуры КР в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Кулубаев, отметив проводимую многовекторную и открытую внешнюю политику Кыргызстана, сообщил о заинтересованности Кыргызстана развивать отношения со странами Латинской Америки.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали Соглашение между Кыргызской Республики и Боливарианской Республикой Венесуэла об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.


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URL: https://www.vb.kg/439863
Теги:
МИД, Венесуэла, Кыргызстан
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