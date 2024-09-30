Жээнбек Кулубаев встретился с Министром иностранных дел Венесуэлы

На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел двустороннюю встречу с Министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны выразили заинтересованность в активизации двустороннего диалога и обсудили потенциальные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в рамках международных организаций, особенно в контексте кандидатуры КР в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Кулубаев, отметив проводимую многовекторную и открытую внешнюю политику Кыргызстана, сообщил о заинтересованности Кыргызстана развивать отношения со странами Латинской Америки.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали Соглашение между Кыргызской Республики и Боливарианской Республикой Венесуэла об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.