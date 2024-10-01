Посол Франции: Динамика между нашими странами очень хорошая

Новый французский посол Николя Фай в эксклюзивном интервью для издания vb.kg рассказал о своих первых впечатлениях от Кыргызстана и планах на будущее. Он поделился важными аспектами своей дипломатической карьеры и обсудил возможности укрепления культурных и экономических связей между Францией и Кыргызстаном. Какой опыт он принесет с собой, и какие перспективы откроются для двух стран? Об этом и другом читайте в нашем материале.

Уважаемый господин посол Николя Фай, расскажите, пожалуйста, о вашем карьерном пути до назначения на пост посла Франции в Кыргызстане. Какие ключевые моменты вашей дипломатической деятельности оказали наибольшее влияние на ваше профессиональное становление?

Я очень рад возможности дать вам свое первое интервью в Кыргызстане. Моя дипломатическая карьера достаточно многогранна. Я занимался самыми разными вопросами - политическими, консульскими, а также связями с прессой и общественностью.

Большую часть моей карьеры я посвятил Балканскому региону, и именно здесь я накопил важный опыт. В то же время, у меня также есть глубокое понимание стран Евразии, что я приобрел во время работы в таких городах, как Санкт-Петербург и Ереван. Меня всегда привлекали регионы, где переплетаются различные политические, культурные и религиозные влияния. Такую ситуацию я наблюдал и на Балканах, и я нахожу схожие вызовы и в Центральной Азии, включая Кыргызстан.

Среди самых ярких моментов в моей карьере - организация визита экс- президента Франсуа Олланда в Армению в 2014 году и визита президента Эммануэля Макрона в Сербию в 2019 году. Эти мероприятия - важные вехи для любого дипломата, так как они способствуют укреплению двусторонних отношений и привносят новую энергию в сотрудничество между странами. Такие моменты вдохновляют и дают силы для дальнейшей работы.

Я надеюсь, что моя миссия в Кыргызстане будет столь же насыщенной, и я смогу внести свой вклад в укрепление французско-кыргызских отношений, создавая яркие и запоминающиеся моменты в нашей дипломатической истории.

Каким было ваше образование, и как оно повлияло на вашу карьеру?

Мое образование было достаточно многопрофильным. Я начал с изучения биологических наук и географии, в частности, вопросов, связанных с экологией и управлением территории. Это дало мне хорошее понимание того, как планировать устойчивое развитие в разных регионах. Затем я продолжил обучение в Институте политических наук в Экс-ан-Провансе, где сосредоточился на политике и международных отношениях. Это сочетание знаний в области науки и политики оказалось очень полезным в моей дипломатической карьере.

Кыргызстан, как регион с уникальной природой и серьёзными экологическими вызовами, такими как таяние ледников, представляет собой место, где можно изучать эти глобальные проблемы. Вопросы водных ресурсов и сохранения экологии - всё это темы, которые очень важны для будущего Кыргызстана. Я вижу здесь огромный потенциал для совместной работы, и надеюсь, что мой опыт поможет внести позитивные изменения.

Господин посол, расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Кто вместе с вами находится в Кыргызстане?

Я рад, что нахожусь в Кыргызстане не один, а с моей семьей. Со мной здесь моя супруга и одна из моих дочерей. Вторая дочь недавно поступила в университет во Франции, и хотя она не с нами в данный момент, мы поддерживаем тесную связь. Мне очень важно быть здесь с семьей, ведь это помогает не только глубже оценить страну, но и психологически ощущать себя комфортно. В Кыргызстане мы чувствуем себя хорошо.

У вас такое же имя, как у бывшего президента Франции Николя Саркози. Создает ли это какое-то особое чувство, зная, что ваше имя ассоциируется с известной политической фигурой?

Конечно, совпадение в имени с таким известным политиком, как Николя Саркози, создает определенное ощущение приближенности. В некотором смысле, это можно считать честью. Хотя лично я с ним не встречался, у меня были случаи, когда я виделся с другими президентами Франции - Франсуа Олландом и Эмманюэлем Макроном. Возможно, нас с Саркози объединяет не только имя, но и схожая динамика и энергия.

Какие первые впечатления у вас сложились о Кыргызстане? Что вас удивило больше всего?

Мои первые впечатления о Кыргызстане исключительно положительные. Пока я в основном провожу время в Бишкеке, но недавно ездил в Кант и планирую в ближайшее время посетить другие регионы. Надеюсь побывать на Иссык-Куле, а на следующей неделе я собираюсь в Ош. Полечу на самолете, но обратно поеду на машине, чтобы больше увидеть местные красоты.

Одно из самых ярких впечатлений - это заснеженные горы, которые видно прямо из города. Будучи родом из Гренобля, который также окружен горами, я особенно ценю такую близость к природе. Бишкек удивил меня своей зеленью и пением птиц, которое я услышал в первый же день по приезде. Это редкость для Парижа, где такой природный звук услышать сложно.

Также город активно развивается, что видно по новому строительству. Хотя местами это кажется хаотичным, динамика роста очевидна. Я был приятно удивлён наличием множества современных ресторанов и кафе, а также гостеприимством местных жителей. Люди здесь всегда улыбаются и приветливы, что делает страну ещё более привлекательной для туристов.

Вы упоминали этническое и языковое разнообразие Кыргызстана. Что вам особенно нравится, и есть ли что-то, что вызывает некоторые трудности?

Мне очень нравится этническое и языковое разнообразие Кыргызстана. Это добавляет стране уникальности, создавая многообразие культур, которые можно изучать и уважать. Однако, что мне нравится меньше, так это обилие автомобилей и интенсивное дорожное движение. Это то, где, возможно, мы могли бы помочь, основываясь на нашем опыте. Например, можно было бы развивать общественный транспорт, улучшать парковочную инфраструктуру.

Сейчас вы находитесь на этапе знакомства с Кыргызстаном. Как это проходит?

Да, сейчас я в процессе интенсивного изучения страны. Я встречаюсь с различными людьми - официальными лицами, дипломатами, представителями разных сфер. Это очень важный период для меня. Две недели назад я с большой честью вручил верительные грамоты президенту Садыру Жапарову, что стало важным моментом моей работы здесь.

Кроме того, впереди у меня встречи с министрами - это важная часть моей работы. Я планирую обсудить с ними ключевые темы сотрудничества, будь то образование, экономика, чрезвычайные ситуации или иностранные дела. И, конечно же, я с нетерпением жду возможности больше путешествовать по Кыргызстану, чтобы лично увидеть всю красоту этой страны и познакомиться с ее жителями.

Вы упоминали Олимпийские игры в Париже. Планируете ли вы встречу с кыргызстанскими спортсменами?

Да, олимпийские игры помогли укрепить связи между нашими странами. Я хочу поздравить кыргызстанских спортсменов с их достойными результатами и надеюсь скоро с ними встретиться. Мы даже планируем организовать прием, где будут представители Олимпийского комитета Кыргызстана и спортсмены, участвовавшие в играх.

Какие направления являются приоритетными в вашей работе?

Первая приоритетная область - это, конечно же, политические отношения. Без хороших политических отношений мало что можно достичь в других сферах. На втором месте стоят коммерческие и экономические отношения. У нас уже есть устоявшиеся связи в этом направлении, и я об этом скажу чуть позже.

Очень важна также культурная сфера, ведь через культуру мы лучше узнаем друг друга. Здесь у нас есть совместный проект с нашими немецкими коллегами - мы планируем создать франко-немецкий культурный институт.

Еще одним важным направлением является образование. Мы активно поддерживаем преподавание французского языка и университетские обмены. Например, в прошлом году около 120 студентов из Кыргызстана прошли обучение во Франции. Я надеюсь, что за время моего пребывания здесь, мы сможем удвоить это число.

Какие еще области вы считаете важными для развития?

Мы также сотрудничаем в техническом плане, в частности в здравоохранении, где у нас уже есть несколько проектов. Очень важно и сотрудничество в сфере безопасности, например, в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Вопросы гражданской безопасности также стоят на повестке дня.

Что касается экономики, то я выделяю три ключевых сектора. Первый - это туризм. Уже сейчас более 6000 французских туристов посещают Кыргызстан ежегодно, и это хорошая цифра, учитывая отсутствие прямых авиарейсов. Мы будем работать с вашим посольством в Париже, чтобы постараться наладить прямые рейсы хотя бы летом, что увеличит поток туристов.

Мы также работаем с кыргызскими властями над проектом, который можно условно назвать "Кыргызский Куршевель". Речь идет о развитии горнолыжного курорта в Иссык-Кульском регионе, недалеко от Каракола, в месте, называемом Жыргалан.

Туризм, как вы упомянули, действительно играет важную роль в укреплении связей между странами. Каким образом этот сектор может способствовать более глубокому взаимопониманию?

Да, туристические потоки помогают лучше узнать Кыргызстан и представить его миру. Туризм позволяет людям знакомиться друг с другом, обмениваться опытом, и это, безусловно, способствует взаимопониманию. При этом важно развивать туризм с уважением к природе, что для вашей страны очень актуально, учитывая её природные богатства. У Кыргызстана огромный потенциал для развития экологически устойчивого туризма, и эта привлекательность является одним из приоритетов.

Какие еще важные области сотрудничества вы видите между Францией и Кыргызстаном?

Вторая ключевая область - это энергетика, особенно возобновляемая энергия. У Кыргызстана есть значительный потенциал в гидроэнергетике, солнечной энергии и ветряных ресурсах. Французские компании проявляют большой интерес к этим направлениям. Также важны проекты, касающиеся городских услуг, включая управление отходами, сточными водами и централизованное теплоснабжение. Во всех этих сферах французские предприятия имеют богатый опыт и готовы делиться своими знаниями.

Будет ли ваше посольство работать над вопросом прямых авиарейсов между Парижем и Бишкеком?

Да, этот вопрос уже обсуждался с вашими администрациями, и я намерен изучить его детально. Это долгосрочный проект, который требует времени и подготовки, но он может принести выгоду обеим странам. Прямые рейсы уже существуют между Францией и Казахстаном, и если мы увидим увеличение потока пассажиров, авиакомпании будут, без сомнений, заинтересованы в открытии маршрутов и в Кыргызстан.

Какие меры вы планируете для укрепления политического диалога между Францией и Кыргызстаном?

В прошлом году в Париже прошла встреча в рамках саммита One Polar Summit, в которой участвовали президент Франции и президент Кыргызстана. Эта встреча оказалась весьма продуктивной и позволила установить между ними хорошие отношения. Кроме того, президент Садыр Жапаров присутствовал на открытии Олимпийских игр в Париже, что также предоставило возможность для новой встречи. Важно продолжать этот диалог и использовать все возможные форматы взаимодействия. Я надеюсь, что визит Эммануэля Макрона в Кыргызстан состоится до конца его мандата. Это станет одним из моих приоритетов, и я готов сделать всё возможное для организации других визитов на уровне министерств.

Во Франции совсем недавно было сформировано новое правительство, и я буду стремиться способствовать развитию отношений между нашими странами. Особенно важно поддерживать парламентский диалог, который поможет установить связи на уровне парламентариев. Консультации между администрациями, которые могут проходить в различных областях, также имеют большое значение для укрепления этих отношений.

Я чётко вижу общий интерес и области, в которых мы можем сотрудничать. Мои предшественники, бывшие послы Франции в Кыргызской Республике, активно работали над развитием этих связей, и я намерен продолжить эту работу. Нам нужны конкретные проекты, которые помогут лучше понять друг друга и углубить сотрудничество на стабильной основе.

Какие меры, по Вашему мнению, могут способствовать улучшению визовых процедур и расширению возможностей для кыргызских граждан посетить или учиться во Франции?

Это важный вопрос, который мне хорошо знаком, поскольку я раньше работал в консульской службе, где занимался визовыми вопросами. Однако долгосрочные визы выдаются нашими коллегами в Астане, и это требует внимательной работы и согласования.

Что касается краткосрочных виз, например, для учебы или коротких поездок, их выдает швейцарское посольство здесь, в Бишкеке, и мы благодарны им за это. Я бы посоветовал гражданам Кыргызстана, которые хотят посетить Францию, заранее подготовиться и четко объяснить причины своей поездки. Важно предоставить все необходимые документы и ничего не утаивать.

Мы желаем, чтобы жители Кыргызстана, не имеющие рисков, связанных с эмиграцией или безопасностью, могли свободно путешествовать по Франции и получать различные виды виз, включая долгосрочные.

Тем не менее, еще раз подчеркиваю, что это не зависит только от меня. Хорошая подготовка ваших документов и объяснение причин вашей поездки помогут увеличить шансы для более легкого получения виз.

Какую книгу или фильм Вы бы порекомендовали для лучшего понимания Франции тем, кто никогда не был в этой стране?

Говоря о литературе и кино, которые помогают понять эпоху и общество, я бы рекомендовал Мишеля Уэльбека и его книгу "Карта и территория". Она дает представление о современном состоянии французского общества.

С точки зрения глобализации, рекомендую Жерома Фурке и его работу "La France sous nos yeux" ("Франция нашими глазами"), которая показывает влияние глобализации на французское общество.

Если вы хотите узнать о Франции 19 века, стоит обратить внимание на произведения Оноре де Бальзака, Гюстава Флобера и Ги де Мопассана, а также на романы Александра Дюма. Недавно вышли красивые экранизации "Графа Монте-Кристо" и "Трех мушкетеров", которые также помогут лучше понять историю Франции и её развитие. Эти фильмы интересны, познавательны и наполнены историческими нюансами.

Редакция издания VB.KG выражает благодарность секретарю по коммуникационным вопросам посольства Франции в КР Артёму Мавлоназарову за содействие в подготовке материала.