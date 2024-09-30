Садыр Жапаров: "Бай Элим Компани" открывает новые горизонты

Президент КР садыр Жапаров принял участие в торжественном открытии многофункционального консервного завода "Бай Элим Компани", который является важным объектом в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. В своей речи он отметил значительные достижения завода, подчеркнув вклад директора Рысгуль Акимжановой, которая сыграла ключевую роль в развитии предприятия. Глава государства подчеркнул, что завод уже завоевал популярность как на внутреннем рынке, так и за его пределами, что говорит о высоком качестве выпускаемой продукции.

По его данным, на период с января по август 2024 года объем производства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции достиг 45,5 млрд сомов, что свидетельствует о впечатляющем росте на 120%. В настоящее время в республике действует 411 предприятий пищевой промышленности, и "Бай Элим Компани" занимает среди них одно из лидирующих мест.

После официальной части церемонии гости и представители СМИ получили возможность лично ознакомиться с производственными процессами завода. Они увидели, как осуществляется очистка, обработка и упаковка продукции. Директор по маркетингу Эркин Мамбеков рассказал, что продукция завода, особенно томаты, была удостоена медалей за качество на престижной выставке в Москве. По его словам, это только начало, и предприятие планирует расширять свою продукцию и экспортные возможности, укрепляя позиции Кыргызстана на международном рынке.