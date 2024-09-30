По факту вымогательства взятки задержана председатель Тонского райсуда

ГКНБ КР по факту вымогательства взятки в размере 3000 долларов США задержана председатель Тонского районного суда Ыссык-Кульской области А.Г.Н.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При личном обыске у председателя Тонского районного суда Иссык-Кульской области А.Г.Н. изъяты денежные средства в сумме 2500 долларов США, остальные 500 долларов США были изъяты у посредника.

28 сентября 2024 года на основании решения Совета судей КР судья А.Г.Н. была привлечена в качестве обвиняемой и в отношении нее Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ КР до 17 ноября 2024 года.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные соответствующие мероприятия по установлению других причастных лиц".