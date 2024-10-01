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Государству добровольно вернули автовокзал в городе Раззаков

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР проводятся соответствующие мероприятия по возврату государству незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на территории страны.

Так, в результате соответствующих работ акционеры ОсОО "Лейлек-Автобекет" 17 сентября 2024 года добровольно передали на баланс УМС мэрии города Раззаков Лейлекского района городской автовокзал с земельным участком 0,51 га, рыночной стоимостью 76 млн. 500 тысяч сомов, расположенный по адресу: улица Дадасьян, 47Б.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются работы по возврату незаконно приватизированных государственных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/439874
Теги:
Баткенская область, ГКНБ
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