Государству добровольно вернули автовокзал в городе Раззаков

ГКНБ КР проводятся соответствующие мероприятия по возврату государству незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на территории страны.

Так, в результате соответствующих работ акционеры ОсОО "Лейлек-Автобекет" 17 сентября 2024 года добровольно передали на баланс УМС мэрии города Раззаков Лейлекского района городской автовокзал с земельным участком 0,51 га, рыночной стоимостью 76 млн. 500 тысяч сомов, расположенный по адресу: улица Дадасьян, 47Б.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются работы по возврату незаконно приватизированных государственных объектов.