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Участок в парке имени Алымбека-Датка в Алае был незаконно приватизирован

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлено, что часть земельного участка, ранее принадлежащей парковой зоне имени Алымбека-Датка на территории Алайского района, был незаконно приватизирован.

В ходе соответствующей проверки установлено, что отдельные жители Алайского района, используя имеющиеся связи с должностными лицами в районной госадминистрации, приватизировали в частную собственность данный земельный участок порядка 13 соток в парковой зоне имени "Алымбек-Датка". В настоящее время на приватизированном участке имеются коммерческое здание и пристройка.

По данному факту в рамках досудебного производства были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых в добровольном порядке возвращен государству земельный участок площадью 13 соток.

Рыночная стоимость земельного участка и пристройки оценивается на сумму 20 миллионов 466 тысяч сомов.

Мероприятия по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/439875
Теги:
Алайский район, парк, ГКНБ
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