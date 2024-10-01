Участок в парке имени Алымбека-Датка в Алае был незаконно приватизирован

ГКНБ КР установлено, что часть земельного участка, ранее принадлежащей парковой зоне имени Алымбека-Датка на территории Алайского района, был незаконно приватизирован.

В ходе соответствующей проверки установлено, что отдельные жители Алайского района, используя имеющиеся связи с должностными лицами в районной госадминистрации, приватизировали в частную собственность данный земельный участок порядка 13 соток в парковой зоне имени "Алымбек-Датка". В настоящее время на приватизированном участке имеются коммерческое здание и пристройка.

По данному факту в рамках досудебного производства были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых в добровольном порядке возвращен государству земельный участок площадью 13 соток.

Рыночная стоимость земельного участка и пристройки оценивается на сумму 20 миллионов 466 тысяч сомов.

Мероприятия по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов продолжается".