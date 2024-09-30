В Оше с поличным задержан старший инспектор ГНС

ГКНБ КР с поличным задержан старший инспектор ГНС при МФ КР К.С.А., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что К.С.А. фиктивно завысил результаты налоговой проверки в отношении субъекта предпринимательства ОсОО Л.Н., зарегистрированного в городе Ош.

Для снижения уплаты налоговых обязательств задержанный вымогал у предпринимателя денежные средства в размере 10 000 тысячи долларов США.

В рамках уголовного дела старший инспектор ГНС при МФ КР К.С.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.

Кроме этого, нами продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление причастных к уголовному делу ответственных сотрудников ГНС при МФ КР".