Ташиев за помощь его дочери наказал ряд сотрудников ГКНБ

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев наказал некоторых своих сотрудников за оказание помощи его дочери при получении водительского удостоверения, сообщает пресс-служба ГКНБ КР..

"На фоне пресечения сложной коррупционной схемы в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР выявлены отдельные сотрудники Государственного комитета национальной безопасности КР, которые оказывали всяческую помощь дочери председателя ГКНБ КР при получении водительского удостоверения.

В итоге были наказаны 7 сотрудников ведомства различного ранга (выговор – 2, строгий выговор – 3, неполное служебное соответствие – 2).

В частности, данные меры приняты согласно личному указанию председателя ГКНБ КР, генерал-полковника Камчыбека Ташиева, который недавно в своем публичном выступлении заявлял о недопустимости правонарушений, и призывал сотрудников ОНБ не поддаваться влиянию родственников и знакомых, находясь на государственной должности.

В настоящее время, принимаются соответствующие меры по установлению других должностных лиц, причастных к указанному противоправному деянию".