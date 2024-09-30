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Ташиев за помощь его дочери наказал ряд сотрудников ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев наказал некоторых своих сотрудников за оказание помощи его дочери при получении водительского удостоверения, сообщает пресс-служба ГКНБ КР..

"На фоне пресечения сложной коррупционной схемы в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР выявлены отдельные сотрудники Государственного комитета национальной безопасности КР, которые оказывали всяческую помощь дочери председателя ГКНБ КР при получении водительского удостоверения.

В итоге были наказаны 7 сотрудников ведомства различного ранга (выговор – 2, строгий выговор – 3, неполное служебное соответствие – 2).

В частности, данные меры приняты согласно личному указанию председателя ГКНБ КР, генерал-полковника Камчыбека Ташиева, который недавно в своем публичном выступлении заявлял о недопустимости правонарушений, и призывал сотрудников ОНБ не поддаваться влиянию родственников и знакомых, находясь на государственной должности.

В настоящее время, принимаются соответствующие меры по установлению других должностных лиц, причастных к указанному противоправному деянию".


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URL: https://www.vb.kg/439877
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, наказание, Кыргызстан
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