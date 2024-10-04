В школе села Уч-Эмчек радушно встретили своих побратимов из Волоколамска

В школе села Уч-Эмчек Ысык-Атинского айыльного аймака одноименного района встретили учителей Привокзальной школы Волоколамского района Московской области РФ и руководителя проекта "Школы-Побратимы Памяти" Дину Каримову.

Состоялся откровенный разговор о духовности, памяти и важности сохранения истории ВОВ. Дина Борисовна представила школьникам презентацию о том, как работает поисковое движение в Волоколамском районе, в частности в Привокзальной школе города Волоколамска.

"Мы представляем проект "Побратимство Памяти - Побратимство школ". Сегодня мы видели, как вы убираетесь на мемориальном памятнике, где написаны имена ваших дедов и прадедов, погибших и умерших от ран во время Великой отечественной войны. Меня это очень тронуло. Ведь вполне возможно, что кто-то из них воевал и погиб на Волоколамской земле, и получается наши ребята ухаживают за захоронением ваших родных людей. И это настоящее родство. Наши ребята изучают историю Великой Отечественной войны, ходят помогать оставшимся в живых двум ветеранам-фронтовикам.

Проект "Побратимство Памяти" родился в ходе работы по сохранению памяти о бойцах 40-й отдельной стрелковой бригады (курсантской). Формирование дивизии происходило в штабе на базе нынешнего здания средней школы № 24 в Бишкеке. И почти весь состав погиб при освобождении Волоколамска.

В Кыргызстане принято говорить о подвиге панфиловцев, но был и подвиг воинов 40-й осбр. Много призывников из Средней Азии воевали в 20-ой Армии, защищая Москву. Мы обратились в Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа Биздин Жениш" и по их инициативе на базе СШ №24 был создан поисковый отряд, который активно включился в работу. Учителя истории, директор и сами ребята собирали списки, уточняли имена и фамилии погибших и раненных бойцов. Для поиска была создана Международная поисково-исследовательская группа, поскольку история создания и судьба части касается самых разных стран. В работе большую помощь оказывает россиянин Андрей Анатольевич Мурылев - офицер в отставке, выпускник, хранитель истории Ташкентского военного училища. Он создал ресурс, на котором аккумулируется вся информация о выпускниках, начиная с первых командиров в 20-е годы прошлого века.

Проект "Побратимство Памяти - Побратимство школ" - как продолжение поисковой деятельности и желания увековечить имена погибших солдат и офицеров из 40-й осбр. Побратимами стали СШ №24 в Бишкеке и Привокзальная школа в Волоколамске. В прошлом году ребята из Бишкека побывали в Волоколамске и Москве благодаря Россотрудничеству, руководству Волоколамского района и Ассамблее народов Евразии. Ребята побывали в музеях истории Великой Отечественной, подержали в руках оружие. Посетили они и музеи, касающиеся истории России, и смогли ознакомиться с обитателями филиала Московского зоопарка в Волоколамске. Для них провели экскурсии и встречи в Москве. То есть поисковая работа сдружила ребят двух школ, и позволила взглянуть на историю, и дружбу двух стран иными глазами. И для нас это очень дорого. До этого они общались по зуму. Волоколамцы всегда будут помнить, какой ценой отстояли их город и Москву. И сколько материнских и детских слез стоит за этим", - поделилась своими впечатлениями Дина Каримова.

"Такие встречи с гостями из Волоколамска для меня особо значимы. Я после военного училища был распределен в роту Клочкова в Панфиловской дивизии, потом изучал сражение под Москвой уже на учебе в академии Генштаба, и все, что связано с самой операцией мне знакомо с точки зрения военного офицера. Потому инициативу ребят и поисковиков поддержал сразу. Мало говорить, что мы помним - надо многое делать для этого. А пока наши дети откровенно говорят, что нам про это никто не рассказывал - мы утрачиваем свою историю, память о своих героях. И это надо исправлять", - добавил глава айыл окмоту Акылбек Дононбаев.

В свою очередь директор школы села Уч-Эмчек Нурия Асанбаева отметила, что воспринимает поисковую-исследовательскую работу как одну из форм воспитания, сохранения истории и развития личностей самих школьников

"Мы ценим, что дети приобщаются к реальной работе с документами истории, смогут изучить свои родословные, а, возможно, составить свою "санжыра" (родословная, - прим. ред.). Поэтому мы очень рады сотрудничеству со школой в Волоколамске, поскольку формы взаимодействия могут быть по самым разным темам", - сказала она.

Согласились с ее мнением и представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа Биздин Жениш".

"Поиск пропавших без вести во время Великой Отечественной войны - это сохранение духовности и это часть истории народа. Самое главное, все это поддерживается концепцией "Кыргыз Жараны". Зачастую современные дети - уже правнуки тех солдат, не помнят имен своих предков, победивших фашизм, не интересуются их судьбой, где они воевали и похоронены. А память - это и есть "санжыра", это и есть "Кыргыз Жараны".

Ребята, учителя, сельчане, староста села Уч-Эмчек, глава айыл окмоту поддержали идею создания отряда. Ребятам-поисковикам предстоит много работы - собрать данные, уточнить все по базам, много раз перепроверить информацию, чтобы собрать все воедино. Это большая ответственная работа. С нашей стороны мы готовы поделиться информацией, навыками, знаниями и просто быть рядом, если появятся сложные вопросы", - отметили они.

Гости и школьники побывали у памятника погибшим на войне сельчанам, и у бюста писателя Кубанычбека Маликова - участника Великой Отечественной войны.