Садыр Жапаров посетит Италию и Святой Престол (Ватикан)

Президент Садыр Жапаров посетит Итальянскую Республику и Святой Престол (Ватикан) 2-4 октября 2024 года с официальными визитами.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"3 октября запланированы двусторонние переговоры Садыра Жапарова с президентом Итальянской Республики Серджо Маттарелла, председателем Совета Министров Итальянской Республики Джорджей Мелони, председателем Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтана и Председателем Сената Итальянской Республики Иньяцио Ла Русса.

В рамках визита в Италию стороны обсудят весь комплекс кыргызско-итальянских взаимоотношений и перспективы их развития, а также обменяются мнениями по международной повестке.

4 октября состоится встреча президента Кыргызстана с Папой Римским Франциском", - отметил Муратбек Азымбакиев.