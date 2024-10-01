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"В Кыргызстане с 1 октября минимальная пенсия составит 6900 сомов"

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 октября, поздравил кыргызстанцев с Днем пожилых людей и сообщил, что с 1 октября минимальная пенсия в Кыргызстане составит 6900 сомов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ниже приводим текст поздравления президента:

"Достопочтенные отцы, дорогие матери!

Уважаемые представители старшего поколения!

У кыргызского народа, традиция почитания и уважения к старшим формировалась издревле и сохранилась до наших дней. Об этом свидетельствуют народные пословицы "Слова старца собирай в мешок", "Совет пожилого – урок на всю жизнь", "Речь старца как мудрость, произнесенная среди народа", "Умный старик – текущая река".

Мы понимаем, что забота о старшем поколении – наш долг и честь. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить ценности, переданные нашими предками, и уважать старших.

Наша государственная политика в отношении пожилых людей осуществляется в соответствии с ратифицированными международными соглашениями в сфере реализации прав человека, законами, основанными на нашей Конституции.

Наша основная цель – обеспечение достойной жизни для наших представителей старшего поколения в безопасном и достойном обществе и их полноценного участия в развитии государства. В этом направлении, а также с учетом основных принципов и норм в области активного старения, в целях улучшения условий жизни пожилых в Кыргызстане набирает силу направление политики активного долголетия.

За последние три года значительно возросли усилия по обеспечению наших дедушек и бабушек достойной пенсией. Например, в 2022 году пенсии выросли в среднем на 33 %, в 2023 году страховая часть пенсий достигла 30 тысяч сомов, а пенсии выросли на 38 %. В 2024 году я поставил задачу повысить пенсии в два этапа, и начиная с октября минимальная пенсия в стране составит 6900 сомов. На основании этого решения с 1 июля текущего года пенсии были увеличены до полной базовой части пенсии, а точнее до 3 170 сомов. С 1 октября 2024 года страховая часть пенсии увеличится на 18 %, минимальная сумма увеличится как минимум на 1 000 сомов, а минимальная пенсия составит 6900 сомов.

В результате таких усилий и реформ впервые в истории независимого Кыргызстана нам удалось выполнить нормы статьи 44 Конституции Кыргызской Республики. Государство продолжает неустанно работать над обеспечением достойной, стабильной и благополучной жизни пожилым гражданам.

Дорогие наши дедушки и бабушки!

Я хотел бы поблагодарить вас за вклад, который вы внесли в развитие нашей страны и светлое будущее следующих поколений. Как говорится "Слово старца – глаза разума", ваши советы для нас по-прежнему очень ценны. Поэтому не зря говорится, что "У кого есть старики, у того есть и счастье".

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен теплотой и любовью ваших близких! Вы всегда останетесь опорой ценностей, оставленных нашими предками. Желаю Вам долгих лет жизни и благополучия!

Будьте здоровы!",- говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/439885
Теги:
пенсии, пожилые люди, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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