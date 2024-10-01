Золотой век турецкой археологии: значимые открытия и возвращение артефактов

Турция, расположенная на территории Анатолии, где с доисторических времён пересекались различные цивилизации, продолжает открывать миру уникальные сокровища древних культур. Эти земли, известные как одни из старейших мест обитания человечества и свидетели множества исторических первопроходцев, сегодня поражают своим богатством, которое постепенно раскрывается благодаря круглогодичным раскопкам, проводимым под эгидой Министерства культуры и туризма Турции. В 2024 году эксперты сделали значительные открытия, которые вновь окажут влияние на мировую историю. Одновременно продолжается активная работа по возвращению артефактов, незаконно вывезенных за границу.

Золотой век турецкой археологии

Турция укрепила свои позиции на мировой арене археологии, проводя многочисленные проекты по раскопкам и реставрации культурного наследия. В ближайшие четыре года страна планирует провести такой объём работ, какой был выполнен за последние 60 лет. В связи с этим 2024 год был объявлен "Золотым веком турецкой археологии". Количество археологических исследований, которое в 2021 году составляло 670, увеличилось до 720 в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 750 в 2024 году и 800 к 2026 году. Также активно ведутся работы по консервации памятников и организации посещений археологических объектов для туристов.

Археологические открытия 2024 года

Среди самых ярких находок этого года – статуи Сциллы, обнаруженные в древнем городе Лаодикея, расположенном в Денизли. Скульптуры, изображающие мифическое чудовище Сциллу, а также части тела Одиссея и его спутников, поражают своей сохранностью и барочной стилистикой эллинистического периода. В объекте ЮНЕСКО Афродисиас, находящемся в Айдыне, была найдена скульптура головы Зевса - почти 2000-летняя статуя, которая сохранилась с минимальными повреждениями.

В пещере Дирекли (Кахраманмараш) археологи обнаружили 13 000-летнюю костяную швейную иглу, что позволило связать этот артефакт с текстильной историей региона. В Карахантепе, одном из древнейших неолитических поселений мира, было найдено изображение бегущего дикого осла, что стало первой находкой с изображением движущегося животного. В древнем хеттском городе Каялыпынар (Сивас) были обнаружены отпечатки ладоней, датируемые 3900 годами, оставленные в период Ассирийских торговых колоний. В Анталии, у берегов Кумлуджи, археологические водолазы нашли бронзовый кинжал минойской цивилизации, возраст которого составляет 3600 лет.

Другие значимые находки включают 2000-летние статуи Зевса и Афродиты в древнем Аспендосе и декоративные панели, выполненные в технике миллефиори, найденные в древнем порту Андриаке, который принадлежал городу Мира в Ликии. Кроме того, в древнем городе Айанис (Ван) были обнаружены три бронзовых щита и шлем, посвящённые богу Халди, которые отражают высокий уровень металлообработки урартской цивилизации.

Возвращение культурных ценностей

Турция также продолжает активную работу по возвращению незаконно вывезенных за границу артефактов. В 2024 году усилия были вознаграждены, когда в страну вернулись 14 археологических и этнографических предметов из США. Среди возвращённых реликвий - бронзовые головы, гигантская бронзовая статуя из древнего города Бубон (Бурдур), керамические изделия, монеты, ювелирные украшения, а также два османских кинжала. Турция продолжает юридическую и дипломатическую борьбу за возвращение ещё большего количества исторических артефактов на родину.