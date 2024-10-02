Старость должна быть в радость. В Бишкеке отметили День пожилых людей

В Международный день пожилых людей в Бишкеке прошла благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу".

Участники ярмарки - люди серебряного возраста.

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и Всемирному дню сердца и направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

Ярмарка собрала около 40 групп самопомощи, представляющих лидеров и пожилых людей с регионов Кыргызстана. Они представили свои уникальные "рукодельные" изделия из шерсти, войлока, а также разнообразные сувениры, отражающие богатую культуру и традиции нашей страны.

Была разыграна беспроигрышная лотерея, волонтеры Красного полумесяца продемонстрировали мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, активисты показали приемы скандинавской ходьбы, танцевальный флэшмоб зарядил зрителей всех возрастов, а на выставке информационно-образовательных материалов были представлены материалы по предупреждению инфекционных заболеваний. Кроме этого, желающие приняли участие в шахматном турнире для любителей, а специалисты РЦУЗиМК по здоровью провели консультации, можно было сделать скрининг на определение сахара в крови.

Для участников и гостей состоялся праздничный концерт с участием артистов эстрады и талантливых творческих коллективов города Бишкек и коллективов, представляющих людей серебряного возраста.

Организаторами мероприятия выступила Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии города Бишкек.

Благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" - это не просто возможность принять участие, но и шанс узнать больше о жизни пожилых людей, их интересах и потребностях.

Мы поговорили с активными участниками ярмарки и, как оказалось, мастерицы приехали из различных регионов страны, отмечая, что сегодняшняя ярмарка проходит активнее, чем в мае.

Кто-то сказал, что смог продать вязанные носочки, кто-то посетовал, что ярмарка этнотоваров, которая проходит там же у памятника Курманжан Датка составила им конкуренцию, а продажи могли бы быть выше. А вот сами продавцы этнотоваров пожаловались, что могли бы предоставить пожилым людям столы и навесы, дабы они не сидели на солнце. Кстати, на этой второй параллельной ярмарке мы встретили много пожилых людей., которые признались, что им было неловко сидеть на оборудованном участке, когда другие пенсионеры раскладывали свой товар напротив - на асфальте. Поэтому они делились с ними, чем могли: несколькими столами или навесами.

Кстати, все товары с ярмарок можно найти, если обратиться к организаторам выставки "От сердца к сердцу". Вы также можете сделать заказ, например, попросить связать аистенка или связать вам аутентичный свитер из настоящей шерсти. Это сейчас в тренде!

И еще напоминаем всем сердобольным, что вы можете помогать одиноким пенсионерам с маленьким достатком, если решите "усыновить" или удочерить" дедушку или бабушку, перечисляя каждый месяц на благотворительность по 10 евро, а волонтеры "Бабушка Эдопшн" будут покупать и отвозить все, что необходимо вашим подопечным.

А можно еще просто сходить в гости к тем, о ком вспоминают только в праздник, и делать их жизнь немного интереснее и светлей.

Что понравилось, так это то, что сами пожилые люди не унывают и ведут активный образ жизни! С праздником Вас, красивые и мудрые!