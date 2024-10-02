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Государству возвращен незаконно приватизированный кинотеатр в Токмоке

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Здание кинотеатра "Восток" в городе Токмок стоимостью 25 млн 322 тысячи сомов вместе с земельным участком площадью 3206 кв.м. возвращено на баланс государства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры .

По ее данным, в 2004 году Чуй-Бишкек-Таласское территориальное управление Государственного комитета по привлечению прямых инвестиций заключило с победителем инвестиционного конкурса Н.М. договор о приватизации здания кинотеатра "Восток" путем продажи за 340 тысяч сомов.

Постановлением мэрии г.Токмок от 2006 года вышеуказанному лицу дополнительно под реконструкцию существующего объекта в частную собственность был предоставлен земельный участок площадью 3206 кв.м.

Однако, собственник Н.М., нарушая условия инвестиционного договора, не привлек инвесторов и не использовал здание кинотеатра по целевому назначению, как это было отмечено в предварительном бизнес-плане.

Тем самым, Н.М., не исполнив свои обязательства по договору купли-продажи, а также в нарушение постановления Правительства Кыргызской Республики от 11.03.2002 года за №129 "О государственной киносети Кыргызской Республики" (действующего на тот период), где было отмечено, что здание кинотеатра должно использоваться по своему назначению, продал здание кинотеатра гражданке М.А.

По данному факту по результатам совместной проверки, проведенной прокуратурой города Токмок и Токмокским городским отделом ГКНБ, в мэрию внесен акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого постановлением мэрии города Токмок здание кинотеатра "Восток" вместе с земельным участком передано на баланс Управления муниципальной собственности города Токмок.


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URL: https://www.vb.kg/439899
Теги:
Генеральная прокуратура, кинотеатр, Токмок
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