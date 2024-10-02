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Закон об ОСАГО уже действует, штрафы вступят с 2025 года

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ОАО "Государственная страховая организация" напоминает гражданам об обязательных аспектах страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, закон об ОСАГО, принятый в 2015 году, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Для удобства граждан введение штрафов за отсутствие полиса отложено до 1 января 2025 года, но сам закон уже действует.

В соответствии с указом президента от 20 марта 2024 года "О мерах по развитию страхового рынка КР" и постановлением Кабинета Министров от 9 августа 2024 года, наличие полиса ОСАГО является обязательным при регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Также стоит отметить, что инициированы изменения, позволяющие полису ОСАГО автоматически переходить к новому владельцу автомобиля при его продаже, что значительно упростит процесс для граждан.

ОАО "ГСО" настоятельно рекомендует автовладельцам заблаговременно оформлять полисы ОСАГО, чтобы избежать возможных штрафов и обеспечить защиту на дорогах. Дополнительную информацию можно получить на официальных страницах организации в соцсетях или в филиалах по всей стране. Также работает горячая линия: +996553545400, +996797545400.


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URL: https://www.vb.kg/439900
Теги:
штраф, Кыргызстан, автомобили, ОСАГО
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