Сахарная свекла должна содержать не менее 14% сахара, иначе штраф.

В целях обеспечения продовольственной безопасности республики ежегодно в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях около 3 тысяч фермеров выращивают сахарную свеклу.

В 2024 году на площади 13,5 тысяч гектаров увеличивается урожайность до 666,6 центнера с гектара, что составит валовой сбор в 900 тысяч тонн. Из этого урожая предполагается получить 110 тысяч тонн сахара.

Сахарные заводы поставляют производителям качественные семена, закупая их у ведущих мировых производителей - компаний KWS (Германия) и Florimond Desprez (Франция). Сахарная свекла является одной из самых рентабельных культур в севообороте, однако ее выращивание требует значительных затрат и строгого соблюдения агротехнологий.

Одной из основных проблем при выращивании сахарной свеклы является необходимость своевременного и качественного выполнения агротехнологических мероприятий, а также обеспечение растений нужным количеством воды в установленные сроки. Эти факторы напрямую влияют на уровень урожайности и качества продукции.

В феврале-марте 2024 года фермеры Чуйской области, выращивающие сахарную свечу, заключили договор с акционерным обществом "Каинды-Кант" о сдаче урожая в пункты приема. В этих договорах особое внимание уделяется качеству продукции и ее соответствию требованиям ГОСТ 33884-2016, особенно содержание сахара не менее 14%. Если свекла не соответствует этим требованиям, приемка будет сопровождаться штрафными санкциями.

"Каинды-Кант" в нынешнем году не будет применять штрафы во всем объеме, ограничивая нормы, однако с 2025 года штрафные санкции, предусмотренные в договорах, будут применяться во всем объеме. Это касается также требований к содержанию сахара в соответствии с ГОСТ 33884-2016.

Акционерные общества "Каинды-Кант" и "Кошой" собрали урожай с 1,6 тысячи гектаров в Чуйской области, при средней урожайности 695,0 центнеров с гектара было принято 111,2 тысячи тонн сахарной свеклы. Из них:

с 13 сентября 2024 года по приему пунктов в Чуй-Токмоке, Ивановке, Беловодске и Каиндах было принято 66 466 тонн свеклы;

с 20 сентября на пунктах в Кемине, Канте и Сокулуке было принято 44 732 тонны.

В Таласской области приемный пункт для сахарной свечи в Маймаке начнёт работу с 1 октября.