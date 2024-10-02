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В Бишкеке произошло смертельное ДТП

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27 сентября в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля марки "Саненг-Муссо". Об этом сообщает пресс-служб ГУВД столицы.

По ее данным, водитель Н.К., 1989 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан-Патрол" и двигаясь в западном направлении по улице Жантошева, на пересечении с улицей Бектенова столкнулся с "Саненг-Муссо", за рулем которого находился Бекеров Н.Н., 1955 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек

В результате аварии Бекеров с телесными повреждениями был госпитализирован, но, скончался в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 ( нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред) УК КР.

Назначены необходимые экспертизы для юридической оценки произошедшего, автомобили помещены на специализированную охраняемую штрафную стоянку.

В ходе следствия установлено, что гражданин Н.К. изначально представился водителем "Ниссан-Патрол" и дал признательные показания, пытаясь скрыть следы преступления своего знакомого Т.М., 1988 года рождения, который в день ДТП находился за рулем автомобиля. Также в настоящее время гражданин Т.У. дал признательные показания.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решение будет принято в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса КР.


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URL: https://www.vb.kg/439907
Теги:
ДТП, Бишкек
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