Преподаватели из России проведут хакатон для старшеклассников Кыргызстана

Просветительские и профориентационные интенсивы пройдут в городах Бишкек и Кант. В них примут участие более 500 школьников.

Основные направления хакатонов - искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальности. Наставники и эксперты – преподаватели Мининского университета (Нижний Новгород, Россия).

Конкурс грантов был организован Россотрудничеством в рамках реализации комплекса мероприятий "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации" государственной программы "Развитие образования".

"Мининский университет продолжает работу в международном направлении. У нас уже есть опыт взаимодействия со школьниками из других стран: в 2023 году мы провели Неделю математики, физики и компьютерных наук для ребят из Сербии. Сейчас команда вуза готовится к образовательным интенсивам для киргизских школьников. Тематика, связанная с цифровыми технологиями, выбрана не случайно: наш вуз имеет большой опыт в подготовке специалистов данных профилей, для этих целей даже создан отдельный факультет информационных технологий. Наша задача - рассказать старшеклассникам из Киргизии о возможностях получения качественного образования в России", - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.