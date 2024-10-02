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Президент поблагодарил сына Ташиева за строительство дороги вокруг Узгена

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- Бермет Таалайбекова
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Президент КР Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" прокомментировал ситуацию с новой объездной дорогой вокруг города Узген, и причастность к ее строительству сына главы ГКНБ Таймураса Ташиева.

По его словам, государство должно только приветствовать подобного рода инвесторов как Таймурас Ташиев.

"На сегодняшний день в нашей стране активно проводятся ремонтные работы на дорогах, среди которых особенно выделяется строительство кольцевой дороги в Узгене. Этот проект стал предметом обсуждений, потому что некоторые оппозиционные журналисты связывают его с сыном председателя ГКНБ.

Прежде чем начать строительство дороги, мы тщательно консультировались с правительством по вопросам финансирования, сроков окупаемости и другим важным аспектам. Если мы используем государственные средства, их возврат может занять десятилетия. Я считаю неэффективным инвестировать в долгосрочные проекты, поэтому мы должны направлять ресурсы на те, что обеспечивают быструю окупаемость.

Я готов передать в частные руки не только Узгенскую кольцевую дорогу, но и ряд других важных маршрутов. В частности, это дороги Суусамыр – Арал, Алматы – Кемин – Иссык-Куль, объездная дорога вокруг Бишкека и так далее. Если кто-то хочет взять на себя эту ответственность, мы готовы передать проект уже сегодня. Однако, несмотря на все предложения, частные компании пока не выходили на контакт.

Я хочу поблагодарить Таймураса Ташиева за его усилия в реализации этого проекта. Его действия приносят пользу, и он это знает.

Что касается моего сына Рустама и моих родственников, мы никого из них не привлекали и не планируем привлекать к государственным делам. Я всегда говорю им избегать связей с государственными проектами. Это необходимо, чтобы учесть ошибки прошлого, когда многие чиновники злоупотребляли своими полномочиями.

Рустам активно работает над привлечением инвесторов. Сейчас он работает над строительством гольф-поля на Иссык-Куле, которое планируется открыть в следующем году. Кроме того, в прошлом году он инициировал строительство освещенных футбольных полей в каждом селе, и работа в этом направлении уже ведется.

Таймурас строит жилье для нуждающихся, помогает сиротам и вдовам, а также восстанавливает разрушенные наводнением дома. Ранее такая помощь была привилегией лишь детей президентов. Главное - не навредить государству.

Я призываю бизнесменов активно участвовать в инвестиционных проектах и не выводить деньги за границу, а вкладывать в развитие страны. В нашей стране всего 5-6 миллиардеров и около 200 миллионеров, многие из которых держат свои деньги в офшорах. Мы принимаем законы о легализации, но пока безрезультатно. Я призываю инвесторов: не бойтесь участвовать в проектах!

Еще один крупный проект - строительство пятизвездочного отеля рядом с аэропортом "Тамчи". Я предлагаю отечественным инвесторам приобрести землю и построить отель в течение двух лет. Земля готова, мы готовы передать ее уже сегодня. Там есть 90 гектаров земли, из которых 10 гектаров уже разделены на 9 участков для гостиниц. Первый проект уже стартовал. Я дал указание завершить его в течение двух лет. Я приглашаю отечественных инвесторов и олигархов: покупайте землю и стройте. Единственное требование - построить пятизвездочный отель и сдать его в эксплуатацию за два года. И не нужно говорить, что вся земля отдана иностранцам. Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов уже попросил участок для строительства отеля. Пусть приходит и строит, земля готова, мы готовы передать её уже сегодня.

Конечно, лучше сосредоточиться на внутренних инвесторах, поскольку чистый доход, полученный позже, останется в стране. Даже иностранные инвесторы нам не повредят. Они приносят деньги, создают рабочие места, а налоги идут в бюджет, хотя и забирают свои доходы обратно", - заявил президент страны.


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URL: https://www.vb.kg/439914
Теги:
дороги, строительство, Кыргызстан, семья, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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