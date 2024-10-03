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В Бишкеке проходит форум диалога женщин стран Центральной Азии

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке открылся форум диалога женщин стран Центральной Азии для углубленного обсуждения, анализа и признания важности участия женщин в укреплении мира и регионального сотрудничества по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

В мероприятии приняли участие парламентарии стран-участниц Диалога женщин Центральной Азии, представители государственных органов, международных и неправительственных организаций, академического и экспертного сообщества стран Центральной Азии.

В официальной части открытия Форума с вступительным словом к участникам обратилась заместитель торага Жогорку Кенеша КР И председательствующая от КР в Диалоге женщин стран Центральной Азии Джамиля Исаева.

С докладом выступил и секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

Задающим региональную повестку стал Обзор основных тенденций и перспектив реализации повестки "Женщины, мир и безопасность" в Центральной Азии, с которым выступил советник Регионального офиса Структуры "ООН-женщины" для стран Европы и Центральной Азии Наргис Азизова.


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URL: https://www.vb.kg/439921
Теги:
ООН, женщины
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