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На баланс государства возвращен центр отдыха "Лагуна Сити"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На баланс государства возвращен центр отдыха "Лагуна Сити" стоимостью 5 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансированию деятельности ОПГ Камчы Асанбека, на баланс государства передана часть имущественного комплекса ЦО "Лагуна Сити", в том числе коттеджи, банно-оздоровительная сауна, кафе-рестораны, административные здания и т.д. предварительной оценочной стоимостью 5 млн долларов.

ГКНБ КР продолжаются соответствующие оперативные мероприятия, направленные на выявление имущества, добытых преступным путем, в том числе представителями организованной преступности".


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URL: https://www.vb.kg/439924
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, пансионат
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