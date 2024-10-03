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В Бишкеке задержаны лица, вовлекавшие несовершеннолетних в интимные услуги

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В Бишкеке задержаны лица, вовлекавшие несовершеннолетних в интимные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 24 сентября в милицию поступила информация о том что, в одном из домов расположенного по улице Абдымомунова, неизвестные гражданки по имени А. и А. путем принуждения и истязания заставляют несовершеннолетних девочек оказывать интимные услуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 (Вовлечение в занятие проституцией) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны гражданки А.А., 1995 года рождания и Х.Ж., 2005 года рождения, которые были в ИВС.

Отметим что данный факт был выявлен на момент проведения оперативно-профилактических мероприятий под наименованием "Притон".

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/439927
Теги:
задержание, проституция, Бишкек
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