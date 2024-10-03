В Кыргызстане стартует "Неделя климата"

С 7 по 11 октября в Кыргызстане пройдет "Неделя климата", организованная Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, это мероприятие приурочено к 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Баку (Азербайджан).

Главная цель "Недели климата" - привлечь внимание к усилиям Кыргызстана в борьбе с изменением климата, замедлению роста глобальной температуры и адаптации к уже существующим последствиям. В рамках недели будут активно задействованы все ключевые участники: представители науки, гражданского общества, частного сектора и международные партнеры. Мероприятия получат широкое освещение в средствах массовой информации.

Министерство природных ресурсов призывает государственные и общественные организации поддержать "Неделю климата" через проведение форумов, акций и выставок, направленных на повышение осведомленности о климатических вызовах и продвижение положительных изменений в поведении людей.

Отметим, что "Неделя климата" проводится в рамках поручения заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова.