ГКНБ задержаны оперуполномоченные ГОМ-2 УВД Ленинского района

ГКНБ КР во взаимодействии с СВР МВД КР в рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки в размере 100 тысяч сомов задержаны старшие оперуполномоченные ОУР ГОМ-2 УВД Ленинского района Бишкека майор милиции А.у.И. и капитан милиции А.А.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что указанные сотрудники милиции получили данные денежные средства у гражданина под предлогом привлечения его к уголовной ответственности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве УВД Ленинского района.

Задержанные сотрудники водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах".