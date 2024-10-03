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ГКНБ задержаны оперуполномоченные ГОМ-2 УВД Ленинского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР во взаимодействии с СВР МВД КР в рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки в размере 100 тысяч сомов задержаны старшие оперуполномоченные ОУР ГОМ-2 УВД Ленинского района Бишкека майор милиции А.у.И. и капитан милиции А.А.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что указанные сотрудники милиции получили данные денежные средства у гражданина под предлогом привлечения его к уголовной ответственности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве УВД Ленинского района.

Задержанные сотрудники водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах".


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URL: https://www.vb.kg/439939
Теги:
ГКНБ, УВД, Ленинский район, Кыргызстан
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