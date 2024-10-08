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В Кыргызстане намерены создать Парк электронной коммерции

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане планируют создать Парк электронной коммерции. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесло Министерство экономики и коммерции.

Согласно документу, законопроект направлен на реализацию задачи государства по созданию экосистемы для развития электронной торговли, созданию благоприятных условий развития предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, реализацию потенциала Кыргызстана как центра логистики и цифровой торговли, обслуживающего регион и другие страны.

Так, предусматривается создание специальной зоны с льготными условиями для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Резиденты Парка смогут реализовывать товары и оказывать услуги в электронной форме, уплачивая налоги в соответствии с национальным законодательством КР.

Основными задачами Парка электронной коммерции станут развитие цифровой инфраструктуры, привлечение инвестиций, поддержка национальных торговых площадок и стимулирование экспорта продукции отечественных производителей. В числе преимуществ резидентов Парка - специальные налоговые условия и возможность участия в международных проектах.

Законопроект также предусматривает создание наблюдательного совета, который будет контролировать деятельность Парка и утверждать статус резидентов.

Выгодное стратегическое расположение Кыргызстана предоставляет значительный потенциал, чтобы стать транзитной зоной для коммерческих перевозок и торговли между КНР, Россией, Казахстаном, Южной Азией и Ближним Востоком.

При этом создание Парка электронной коммерции создаст дополнительные преимущества для стимулирования роста данного сектора.

Источник: kabar.kg


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