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Китайская автокомпания Neta Motors планирует открыть представительство в КР

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В Ташкенте состоялась встреча торгового представителя Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Алмаза Темирбекова с представителями одной из ведущих китайских компаний в сфере электротранспорта – "Neta Motors". Об

этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, компания, специализирующаяся на производстве электромобилей и трёхколёсных мотоциклов, выразила серьёзный интерес к открытию представительства или филиала в Кыргызстане. Этот шаг обещает не только укрепить экономические связи между странами, но и сыграть ключевую роль в продвижении экологически чистых технологий в регионе.

Представители Кыргызстана подчёркивают значимость таких проектов для роста инновационного потенциала страны. Появление представительства ведущего производителя электротранспорта откроет новые возможности для привлечения высококвалифицированных специалистов и внедрения передовых технологий.

Партнёрство с китайской стороной позволит кыргызским компаниям получить доступ к международным стандартам в области устойчивого развития и современных транспортных решений, что значительно ускорит трансформацию отечественной инфраструктуры в более экологичное будущее.


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URL: https://www.vb.kg/439955
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан, автомобили
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