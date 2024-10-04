Китайская автокомпания Neta Motors планирует открыть представительство в КР

В Ташкенте состоялась встреча торгового представителя Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Алмаза Темирбекова с представителями одной из ведущих китайских компаний в сфере электротранспорта – "Neta Motors". Об

этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, компания, специализирующаяся на производстве электромобилей и трёхколёсных мотоциклов, выразила серьёзный интерес к открытию представительства или филиала в Кыргызстане. Этот шаг обещает не только укрепить экономические связи между странами, но и сыграть ключевую роль в продвижении экологически чистых технологий в регионе.

Представители Кыргызстана подчёркивают значимость таких проектов для роста инновационного потенциала страны. Появление представительства ведущего производителя электротранспорта откроет новые возможности для привлечения высококвалифицированных специалистов и внедрения передовых технологий.

Партнёрство с китайской стороной позволит кыргызским компаниям получить доступ к международным стандартам в области устойчивого развития и современных транспортных решений, что значительно ускорит трансформацию отечественной инфраструктуры в более экологичное будущее.