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Руководство Кумтора пояснило, почему снизились плановые показатели

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По прогнозам специалистов на Кумторе добыча руды с низким содержанием золота продлится еще некоторое время, сообщает пресс-служба предприятия.

Снижение плановых показателей по добыче золота – явление нередкое, обусловленное низким содержанием золота в товарной руде, добываемой на руднике Кумтор. На месторождении и ранее фиксировались случаи, когда объем добытого золота был меньше установленного плана вследствие низкого содержания руды.

Например, в 2002 году планировалось произвести 20 860 кг золота, фактически было произведено 16 439 кг (- 4 421 кг от плана). В 2006 году планировалось добыть 14 336 кг, фактически было добыто 9 442 кг. Отставание - 4 894 кг золота. В 2012 году планировалось добыть 19 286 кг золота, в итоге было добыто 9 805 кг. До установленного плана не хватило добыть 9 481 кг благородного металла.

В 2023 году "Кумтор Голд Компани" реализовала 13 тонн 577 кг золота при плане 14 тонн. По прогнозам специалистов, добыча руды с низким содержанием золота продлится еще некоторое время. В дальнейшем ожидается постепенное увеличение добычи золота и доведение показателей до 17-18 тонн золота с учетом реализации проектов подземной добычи золотосодержащей руды и переработки отработанных руд хвостохранилища. В текущем году планируется добыть и реализовать ОАО "Кыргызалтын" 12,5 тонн золота.

Относительно отчетов, то следует отметить, что в своей работе предприятие по-прежнему придерживается политики открытости и прозрачности. Вся интересующая информация размещена на нашем официальном сайте, а итоги производственной деятельности публикуются раз в год, в I квартале, сразу на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Справочно: Выручка "Кумтор Голд Компани" от производственной деятельности в 2023 году составила 849,0 млн долл США при плане в 734,2 млн долл США. Чистая прибыль за год составила 302,4 млн долл США при плане в 194,0 млн долл США. В виде налогов и иных платежей в республиканский бюджет выплачено 17 млрд 241 млн 71 тысяч сомов. Дивидендов выплачено 151,3 млн долл США.


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URL: https://www.vb.kg/439959
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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