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ГКНБ задержал наркоторговцев в Токтогульском районе с гашишем

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ГКНБ задержал наркоторговцев в Токтогульском районе с гашишем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории Джалал-Абадской области в Токтогульском районе задержана автомашина, в котором находились граждане КР Э.у.Э., Э.у.У. и А.у.А.

В ходе обыска в салоне автомобиля обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим средством "гашиш" общим весом 573 грамм, а также предметы для изготовления и переработки наркотиков.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ст.282 ч.3 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере с целью сбыта, группой лиц по предварительному сговору").

Задержанные лица заключены под стражу, проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/439962
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, наркотики
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