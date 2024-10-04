Погода
$ 84.68 - 85.02
€ 93.15 - 94.15

В Оше задержана заведующая ЦСМ №9

181  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в своем служебном кабинете была задержана заведующая Центра семейной медицины (ЦСМ) №9 города Ош Т.А.Э. по подозрению в незаконном получении вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что Т.А.Э. требовала от Ж.Д.Р. за трудоустройство в указанный медицинский центр значительную сумму денег.

В настоящее время устанавливается причастность Т.А.Э. к другим преступлениям.

ГКНБ КР предупреждает о недопустимости коррупционных проявлений в сфере здравоохранения и призывает граждан КР сообщать о всех фактах коррупции в указанной сфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439970
Теги:
ГКНБ, ЦСМ, задержание, здравоохранение, Ош, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  