В Оше задержана заведующая ЦСМ №9

ГКНБ КР в своем служебном кабинете была задержана заведующая Центра семейной медицины (ЦСМ) №9 города Ош Т.А.Э. по подозрению в незаконном получении вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что Т.А.Э. требовала от Ж.Д.Р. за трудоустройство в указанный медицинский центр значительную сумму денег.

В настоящее время устанавливается причастность Т.А.Э. к другим преступлениям.

ГКНБ КР предупреждает о недопустимости коррупционных проявлений в сфере здравоохранения и призывает граждан КР сообщать о всех фактах коррупции в указанной сфере.