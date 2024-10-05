В Бишкеке состоится чемпионат Кыргызской Республики по дуатлону

В Бишкеке, 6 октября состоится чемпионат Кыргызской Республики по дуатлону, который станет заключительным этапом спортивного сезона 2024 года. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и команды из различных спортивных школ и секций по триатлону.

В связи с проведением соревнований, будут временно перекрыты следующие участки дорог:

пр. Масалиева (Южная Магистраль) - северная полоса (направление на Запад) от ул. Байтик Баатыра до пр. Чынгыза Айтматова, закрытие с 6:00 до 11:00.

ул. Безымянная (между парками) - с 5:00 до 14:30.

ул. Токтоналиева (от пр. Масалиева до ул. Безымянной) - с 6:00 до 12:00.

Мэрия рекомендует заранее планировать свой маршрут и учитывать временные ограничения во избежание неудобств. Альтернативные пути объезда будут организованы.