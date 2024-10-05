Погода
$ 84.64 - 85.09
€ 92.75 - 93.75

В Бишкеке состоится чемпионат Кыргызской Республики по дуатлону

370  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке, 6 октября состоится чемпионат Кыргызской Республики по дуатлону, который станет заключительным этапом спортивного сезона 2024 года. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и команды из различных спортивных школ и секций по триатлону.

В связи с проведением соревнований, будут временно перекрыты следующие участки дорог:

пр. Масалиева (Южная Магистраль) - северная полоса (направление на Запад) от ул. Байтик Баатыра до пр. Чынгыза Айтматова, закрытие с 6:00 до 11:00.

ул. Безымянная (между парками) - с 5:00 до 14:30.

ул. Токтоналиева (от пр. Масалиева до ул. Безымянной) - с 6:00 до 12:00.

Мэрия рекомендует заранее планировать свой маршрут и учитывать временные ограничения во избежание неудобств. Альтернативные пути объезда будут организованы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439973
Теги:
спорт, чемпионат, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  