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"Счет пошел на дни". Композитор Кубаныч Осмонов просит помочь его внучке

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- Бермет Таалайбекова
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Внучке кыргызского композитора, лауреата премии имени М. Абдраева и Заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Кубаныча Осмонова требуется срочная помощь.

"Моя внучка, 9-летняя Камила Кубанычева, борется с тяжёлой болезнью - циррозом печени 4-й стадии. Её состояние ухудшается с каждым днём, и без срочной пересадки печени в Турции её жизнь может оборваться. Операция - наш единственный шанс спасти её, но на проведение операции нам не хватает 40 000 долларов. Мы сделали всё, что могли, но эта сумма для нашей семьи неподъёмна.

Моя семья оказалась в тяжелом положении - видеть, как угасает ребёнок, и не иметь возможности помочь, - это невыносимо. Камила мечтает о будущем, она жизнерадостная девочка, которая, несмотря на болезнь, верит, что она победит. Но без вашей помощи нам не справиться. Каждая ваша поддержка, даже самая небольшая, может стать решающей для её спасения.

Прошу вас откликнуться на нашу просьбу. Время идёт, и каждое мгновение важно. Пожалуйста, помогите спасти жизнь Камилы, поделитесь этой информацией, расскажите друзьям. Ваша помощь - это шанс на жизнь для моей внучки," - обратился Кубаныч Осмонов.


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URL: https://www.vb.kg/439977
Теги:
музыка, Добро, Кыргызстан, здоровье, Помощь
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