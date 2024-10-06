Переговоры с "Interfood": кыргызские бренды выходят на рынок Казахстана

По инициативе генерального консула Кыргызской Республики в Алматы Женишбека Асанкулова проведены переговоры группы отечественных производителей продуктов питания ("Шоро", "Аттила Органик Фудс", "Куликов", "Тойбосс" и "Бай Элим") с сетью супермаркетов в городах Алматы и Астаны – " Interfood". По итогам переговоров стороны намерены в ближайшее время заключить соответствующие контракты.

На прошедшей встрече руководители и представители указанных компаний произвели презентацию и дегустацию образцов производимой продукции из Кыргызстана.

В свою очередь компанией Interfood отмечено высокое качество представленной продукции и выразили готовность в заключении контракта с кыргызскими компаниями-поставщиками. В ходе встречи предварительно оговорены детали и объемы будущих поставок.

Стороны подтвердили взаимное намерение на долгосрочное партнерство и бесперебойные поставки.